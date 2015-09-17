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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 19:05 BJT

东南亚股市：多数收涨，印尼股市录得近三周最大单日涨幅

路透曼谷9月17日 - 多数东南亚股市周四收涨，与全球股市走势一致。印尼央行维持指标利率不变，该国股市录得近三周最大单日涨幅。稍晚美联储将公布利率决定。

印尼央行周四维持指标利率在7.50%不变，称利率水平符合今明两年控制通胀的努力。

央行声明在股市交易的最后一个小时发布，印尼股市 上涨1.1%，为8月31日以来最大单日涨幅。

泰国方面，该国央行维持指标利率在1.5%不变，连续第二日提振银行股 上涨，泰国指标股指SET指数上涨0.6%。

马来西亚股市 收涨2.1%，创8月7日以来最高收位。

马来西亚证交所称，外资周四连续第二日买超，净买入4.825亿马币(1.1353亿美元)股票。

新加坡和菲律宾股市延续过去几天的涨势。新加坡海峡时报指数 触及逾一周收盘高位，菲律宾股市 创下四周收盘高位。

越南股市 收跌0.29%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.23 4.48 +1.35 -18.15 410.77

新加坡 2895.81 27.07 +0.94 -13.95 3365.15

马来西亚 1681.54 34.39 +2.09 -4.53 1761.25

泰国 1389.70 7.90 +0.57 -7.21 1497.67

印尼 4378.39 45.87 +1.06 -16.23 5226.95

菲律宾 7123.99 30.07 +0.42 -1.47 7230.57

越南 562.48 -1.65 -0.29 +3.09 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)

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