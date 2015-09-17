东南亚股市：多数收涨，印尼股市录得近三周最大单日涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷9月17日 - 多数东南亚股市周四收涨，与全球股市走势一致。印尼央行维持指标利率不变，该国股市录得近三周最大单日涨幅。稍晚美联储将公布利率决定。
印尼央行周四维持指标利率在7.50%不变，称利率水平符合今明两年控制通胀的努力。
央行声明在股市交易的最后一个小时发布，印尼股市 上涨1.1%，为8月31日以来最大单日涨幅。
泰国方面，该国央行维持指标利率在1.5%不变，连续第二日提振银行股 上涨，泰国指标股指SET指数上涨0.6%。
马来西亚股市 收涨2.1%，创8月7日以来最高收位。
马来西亚证交所称，外资周四连续第二日买超，净买入4.825亿马币(1.1353亿美元)股票。
新加坡和菲律宾股市延续过去几天的涨势。新加坡海峡时报指数 触及逾一周收盘高位，菲律宾股市 创下四周收盘高位。
越南股市 收跌0.29%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 336.23 4.48 +1.35 -18.15 410.77
新加坡 2895.81 27.07 +0.94 -13.95 3365.15
马来西亚 1681.54 34.39 +2.09 -4.53 1761.25
泰国 1389.70 7.90 +0.57 -7.21 1497.67
印尼 4378.39 45.87 +1.06 -16.23 5226.95
菲律宾 7123.99 30.07 +0.42 -1.47 7230.57
越南 562.48 -1.65 -0.29 +3.09 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”