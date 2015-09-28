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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 19:20 BJT

东南亚股市：重要数据公布前收跌，印尼股市跌至逾三年最低收位

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 318.00 -5.72 -1.77 -22.58 410.77

新加坡 2791.92 -40.72 -1.44 -17.03 3365.15

马来西亚 1608.43 -6.58 -0.41 -8.68 1761.25

泰国 1352.13 -24.70 -1.79 -9.72 1497.67

印尼 4120.50 -88.94 -2.11 -21.17 5226.95

菲律宾 6815.59 -101.96 -1.47 -5.74 7230.57

越南 564.88 -5.50 -0.96 +3.53 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)

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