东南亚股市：多数收平或下跌，受财报季前的获利了结打击

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透曼谷10月8日 - 多数东南亚股市周四收平或略微下跌，因获利了结打击了能源类股。投资者在财报季之前降低了风险资产的持仓。
新加坡海峡时报指数 削减稍早涨幅，收跌0.5%；泰国SET指数 和菲律宾 回吐稍早涨幅收低。
马来西亚 和印尼股市 均略微收高，越南股市 在多数大盘股上涨的带动下，收高1.2%，市场成交量较大。
该地区下跌的个股包括泰国PTT Exploration and Production 、印尼的Perosahaan Gas Negara 和新加坡的Sembcorp Marine ，均回吐周三录得的涨幅。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 341.23 -0.94 -0.27 -16.93 410.77
新加坡 2947.03 -14.78 -0.50 -12.43 3365.15
马来西亚 1692.20 2.95 +0.17 -3.92 1761.25
泰国 1392.15 -1.51 -0.11 -7.05 1497.67
印尼 4491.43 4.30 +0.10 -14.07 5226.95
菲律宾 7106.79 -2.01 -0.03 -1.71 7230.57
越南 586.78 7.21 +1.24 +7.54 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选