东南亚股市：多数收平或下跌，受财报季前的获利了结打击

路透曼谷10月8日 - 多数东南亚股市周四收平或略微下跌，因获利了结打击了能源类股。投资者在财报季之前降低了风险资产的持仓。

新加坡海峡时报指数 削减稍早涨幅，收跌0.5%；泰国SET指数 和菲律宾 回吐稍早涨幅收低。

马来西亚 和印尼股市 均略微收高，越南股市 在多数大盘股上涨的带动下，收高1.2%，市场成交量较大。

该地区下跌的个股包括泰国PTT Exploration and Production 、印尼的Perosahaan Gas Negara 和新加坡的Sembcorp Marine ，均回吐周三录得的涨幅。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 341.23 -0.94 -0.27 -16.93 410.77

新加坡 2947.03 -14.78 -0.50 -12.43 3365.15

马来西亚 1692.20 2.95 +0.17 -3.92 1761.25

泰国 1392.15 -1.51 -0.11 -7.05 1497.67

印尼 4491.43 4.30 +0.10 -14.07 5226.95

菲律宾 7106.79 -2.01 -0.03 -1.71 7230.57

越南 586.78 7.21 +1.24 +7.54 545.63

(完)

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