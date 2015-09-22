东南亚股市：成交清淡中多数收跌，泰国银行股拖累大盘跌至一周最低收位

路透曼谷9月22日 - 东南亚股市周二多数收跌，市场成交清淡；能源股追随全球油价下跌走低，泰国银行股下跌，因市场担忧对一家经营存在问题的钢铁厂的坏账，拖累泰国股市跌至一周收盘低位。

泰国股市 在连续四天的上涨后下跌近1%，收于1,379.32点，为9月15日以来最低收盘位。

泰国Krung Thai Bank Pcl 是成交最为活跃的个股，下跌2.8%至近一个月低点，反映出贷给Sahaviriya Steel Industries Pcl钢铁公司 坏账对获利的影响。

马来西亚股市 连续第三天下跌，新加坡股市 回吐稍早涨幅，印尼股市 触及近一周低点，这些股市的成交量都低于30天均值，周四东南亚是公共假期。

印尼Perusahaan Gas Negara 下跌4.4%，新加坡Keppel Corp 跌2.5%，跌幅居前。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.69 -3.47 -1.04 -19.50 410.77

马来西亚 1635.37 -4.10 -0.25 -7.15 1761.25

泰国 1379.32 -13.41 -0.96 -7.90 1497.67

印尼 4344.04 -32.04 -0.73 -16.89 5226.95

菲律宾 7051.23 -41.18 -0.58 -2.48 7230.57

越南 573.20 1.08 +0.19 +5.05 545.63

(完)

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