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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 18:46 BJT

东南亚股市：印尼股市触及四周低点，新加坡和马来西亚股市也下跌

印尼股市周四因公共假日休市。

新加坡 和马来西亚 股市也在周四的公共假日前收跌。

菲律宾股市 连续第三日下跌，跌至近两周低点；越南股市 收盘微跌，泰国股市 扳回部分稍早跌幅。

泰国地产股表现出色，政府扶助房地产的计划激励投资者尾盘买盘。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 325.17 -5.52 -1.67 -20.84 410.77

马来西亚 1613.17 -22.20 -1.36 -8.41 1761.25

泰国 1375.17 -4.15 -0.30 -8.18 1497.67

印尼 4244.43 -99.62 -2.29 -18.80 5226.95

菲律宾 6926.91 -124.32 -1.76 -4.20 7230.57

越南 572.72 -0.48 -0.08 +4.96 545.63

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/李春喜; 审校 王洋)

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