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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 19:26 BJT

东南亚股市：多数收跌，印尼股市跌至一个月最低收盘位

路透曼谷9月25日 - 东南亚股市周五收盘表现不一，市场担忧美国今年可能升息，印尼股市创下一个月收盘低位，多数其他股市本周也录得跌幅。

亚股下跌，而美元持坚，因美国联邦储备理事会主席叶伦暗示，仍有望今年稍晚升息。

印尼股市 削减稍早跌幅，收跌0.8%，本周下跌3.9%，在该地区表现最差。

印尼央行将宣布新政策，旨在增加境内美元供应，这是支持卢比的第二批刺激政策的一部分。

东南亚股市本周表现疲弱，该地区由于假期交易日缩短。马来西亚股市本周下跌3.3%，新加坡股市 跌1.6%，泰国股市 下跌约1%，菲律宾股市 周五休市，本周下跌3%。

越南股市 周线上涨0.7%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 323.61 -0.60 -0.18 -21.22 410.77

新加坡 2832.64 -13.10 -0.46 -15.82 3365.15

马来西亚 1615.01 1.84 +0.11 -8.30 1761.25

泰国 1376.83 4.48 +0.33 -8.07 1497.67

印尼 4209.44 -34.99 -0.82 -19.47 5226.95

越南 570.38 0.13 +0.02 +4.54 545.63

(完)

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