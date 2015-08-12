独家：Markit拟调整高收益CDS指数纳入标准 使其更贴近现货市场

路透纽约8月11日 - 据消息人士周二向汤森路透旗下IFR透露，Markit Group准备在下月调整其主要的信用互换指数，因担心该指数已不再与现货市场同步。

Markit计划改变其广泛使用的CDX北美高收益指数(CDX North American High-Yield Index)的纳入标准，以说明公司未偿债务的规模，及其针对债务的交易活动。

目前该指数只包括那些有大量信用违约互换(CDS)交易的公司。

Markit在业内的征询意见期截止到周二，料将在周末之前宣布调整标准的举措。

“CDX指数已不能准确反映现券市场的情况，”德意志银行信用分析师Oleg Melentyev表示。

根据国际互换与衍生品协会(ISDA)的数据，所谓的未平仓单一名称CDS合约名义净值已从2008年的1.5万亿(兆)美元下降，至今天的大约6,480亿美元。

交易活动下降，意味着单一名称CDS成交情况已不能准确反映更广泛的现券市场趋势。

Markit料将监视调整后的情况，并可能将投资级指数也做相应调整。投资级指数也出现了与现券市场脱钩的类似情况。(完)

(编译 王颖；审校 许娜)

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