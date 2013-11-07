全球10月经济成长加速至32个月高位--摩根大通与Markit调查

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透伦敦11月6日 - 周三公布的一项调查显示，全球经济成长在10月加速至32个月高位，新业务大幅改善予以支撑。
摩根大通与Markit联合编制的全球所有产业产出指数10月升至55.5，9月时为53.6，比50的荣枯分水岭高出一段距离，也是2011年2月以来最高。
“全球经济在最后一季度稳步开局。各产业产出在10月加速，表明全球GDP有望在第四季取得不错的表现，”摩根大通一位主管DavidHensley表示。
“制造业产出和服务业活动全面好转鼓舞人心。”
全球10月服务业PMI从9月的53.7升至56.4。周一公布数据显示，全球制造业活动以逾两年来最快速度扩张。
全球10月就业形势连续第13个月好转，就业增长率触及32个月高位。
据稍早的PMI数据，欧元区经济复苏上月略失动能，德国和法国企业活动仅略微增长。
英国公布数据再次表现不俗，同时中国和美国服务业活动亦加速。(完)
(编译 李爽 审校 田建华)
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com) 和谷歌加入对东芝NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。