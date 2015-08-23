综述：Markit调查令人失望 加深投资者对全球经济成长忧虑

路透伦敦8月21日 - 中国经济放缓迹象加剧，再加上周五公布的数据显示欧洲和美国成长依然疲软，进一步打击全球经济前景，令股市和大宗商品价格急跌。

一份民间调查报告显示，中国8月制造业萎缩速度为将近六年半最快，令那些担心中国经济疲软将导致全球经济成长放慢的投资者涌向黄金和债券资产，以寻求避险。

上周人民币意外贬值，且中国股市自年中以来也下跌33%，在此之后，全球市场一直在提心吊胆。

“中国经济成长的不确定性是目前左右市场的关键因素，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡经济学家Tim Condon说。

“今天的数据强化了对全球成长的疑虑。”

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

中国经济走下坡路，使依赖出口的亚洲邻国尤其感到惊慌。

把中国作为第一大贸易伙伴的韩国在周五公布出口下滑；台湾也在周四公布7月出口订单降幅大于预期。

虽然日本的Markit调查显示8月制造业因国内订单增长而加速扩张，但东京的决策者还是敏锐地意识到，如果中国经济进一步放缓将会带来怎样的危险。

中国经济在安享30年的飞速成长后出现颓势，当局自去年11月以来四次降息，但在刺激经济活动方面战果有限。

上周人民币意外贬值2%，中国股市夏季以来跌幅累累，让投资者进一步绷紧了神经。

自8月11日贬值以来，人民币汇率已经下滑了将近3%，这样的贬值幅度在一些分析师看来过于温和，不足以刺激中国出口，但却引人注目，足以挑起对各国货币竞争性贬值的忧虑。

中国经济增长失去动能，为此一些分析师警告，如果不能加紧政策支持，政府制定的今年经济成长7%目标恐怕无法达成。中国7月制造业产出、零售销售以及投资情况均令人失望。

“虽然我们没有足够的信息来评估官方数据的所有细节，但我们认为实质GDP增幅可能小于最近几个季度所公布的结果，”法国兴业银行中国经济师姚炜认为。

周五全球股市暴跌，疲软的中国数据让投资者纷纷涌向避险资产。

**欧元区活动小幅上升，忧虑仍挥之不散**

欧元区的调查结果相对乐观，显示欧洲央行大规模购债计划以及欧元贬值可能终于对企业活动产生了影响。

欧元区8月Markit综合PMI初值从7月的53.9升至54.1，亦高于路透调查预估中值53.8。该数据是欧元区最早公布的月度经济指标之一。

该综合指标自2013年中期以来一直高于50，Markit表示，PMI数据暗示第三季GDP可增长0.4%，与上周路透调查中的预估值一致。

“这说明成长疲弱，难以消耗掉该地区的富余产能，”Capital Economics的Jennifer McKeown表示。

“我们仍然预测未来几个月的欧元区经济成长缓慢，早先由于欧元贬值等因素所带来的刺激效应减弱，特别是如果希腊围绕选举重新出现不确定性，将会打击信心。”

希腊避免违约并签下第三轮援助协议，得以留在欧元区内，投资者刚松了口气，但随后希腊总理齐普拉斯在周四辞职，又带来新的不确定性。

**美国制造业活动放慢**

Markit公布数据显示，美国8月制造业成长意外放慢至将近两年来的最慢速度。

美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.9，为2013年10月来最低，7月终值为53.8。路透调查显示，分析师原预期8月数据将会在54.0。

就业增长亦放缓，就业分项指数为52.2，创下2014年7月来最低。7月终值为53.8。[nL3S10W4L1]

“8月调查突显出成长缺乏动力，整体制造行业的物价压力仍然疲弱，这使得美联储在9月考虑是否收紧政策时，鸽派又获得了新的论据，”Markit资深经济学家Tim Moore说。

“调查受访者认为，美元强势继续给出口销售和竞争力带来压力，同时全球经济不确定性加剧似乎也打压了国内外的客户支出。”

多数分析师仍预测美联储今年升息，最早或许就在9月，不过美联储7月会议记录显示，决策者会上讨论了中国、希腊债务危机以及全球经济疲弱的形势。

图表

中国的经济、贸易和产出： link.reuters.com/fut96s

中国的PMI、工业生产： link.reuters.com/zut45w

中国股市： link.reuters.com/myh35w

欧元区PMI： link.reuters.com/cuh64s

美国、欧元区和中国： link.reuters.com/kaq96v

(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。