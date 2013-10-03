新兴市场企业将崛起并重塑全球面貌--麦肯锡

路透伦敦10月3日 - 根据最新的研究，新兴市场大型企业数量在未来几年将会大增，这些企业将成为富裕国家企业的竞争对手，同时也是他们的客户。

目前年营收10亿美元以上的8,000家企业中，有近四分之三是位于发达国家。

麦肯锡全球研究院(MGI)预测，到了2025年，又将有7,000家企业入列，其中每10家就有七家是位于新兴国家。

新兴市场今年失宠，因投资人担心中国经济模式能否持久、印度和巴西经济成长放缓，以及印尼和土耳其等国是否有能力吸引资金来填补其经常帐赤字。

MGI表示，新兴市场发展的第一阶段靠的是廉价劳工。随着薪资上涨，第二阶段已经展开，即向新兴富有客户进行销售。同时第三阶段也在发展，在都市化、收入增加且汇率升值的推动下，企业茁壮成长。

顾问公司麦肯锡旗下研究部门MGI估算，到了2025年，新兴市场企业可能占全球500大企业的40-50%，是当前比例的两倍，而在1980-2000年期间则仅占5%。

2025年时，单是中国地区的企业就将占据全球500大企业将近四分之一的席位。

“未来几年崛起的企业巨擘将是重塑全球经济的要角。他们将带动某些地区的地方成长，并让全球运输及通讯网络改头换面，”该报告表示。

“发达国家的企业必须改变心态，不再把新兴市场视为廉价劳工和消费的来源，并且把新兴市场视为企业客户的来源，”MGI主任Richard Dobbs表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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