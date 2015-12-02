扎克伯格夫妇巨额捐赠延续矽谷科技富豪慷慨慈善传统

路透旧金山12月1日 （记者 Sarah McBride） - 马克·扎克伯格周二承诺捐出99%Facebook持股用作慈善事业，巩固他作为矽谷最慷慨捐赠者之一的地位。扎克伯格在Facebook的持股目前市值约450亿美元。

扎克伯格的捐赠亦将帮助提升矽谷科技圈子的声誉。矽谷的科技圈子被批推升了矽谷的租金并加剧了当地的收入不平等，同时矽谷科技企业的估值极高。

31岁的扎克伯格与妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）的捐赠对吸引更多资金进入慈善事业设立了一个高标准。扎克伯格夫妇此前已因向矽谷社区基金会（SVCF）捐赠15亿美元的Facebook股票而受赞誉。

可穿戴摄像设备企业GoPro(GPRO.O)的创始人Nicholas和Jill Woodman去年称，他们将捐出5亿美元给SVCF。信息服务企业WhatsApp的联合创始人Jan Koum亦承诺捐出逾5亿美元给SVCF。

Facebook早期高管、音乐共享服务企业Napster创始人Sean Parker承诺捐出6亿美元给他的基金会。该基金会旨在改善公民参与、公众健康和生命科学。

谷歌(GOOG.O)联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）去年捐出3.83亿美元给其家族基金会。该基金会支持消灭旧金山地区的贫困等事业。

谷歌另一位联合创始人佩奇（Larry Page）去年向以其父Carl Victor Page命名的基金会捐出价值1.77亿美元的谷歌股票。该基金会由拉里·佩奇在2006年启动，专注于教育和医学等领域。

另一位大规模从事慈善活动的技术巨头是投资人米尔纳（Yuri Milner），米尔纳为每年一度的科学“突破奖”提供资金。“突破奖”单项奖金为300万美元。米尔纳今年早些时候称，他将投入1亿美元，通过搜索无线电和光信号来寻找外太空智慧生命。

但迄今为止最著名的科技界捐赠者是微软(MSFT.O)创始人比尔·盖茨。截止去年，盖茨夫妇已向比尔及梅林达·盖茨基金会捐出了307亿美元。该基金会因在消灭贫穷与提升健康事业方面的工作而知名。（完）