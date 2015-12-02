扎克伯格夫妇巨额捐赠延续矽谷科技富豪慷慨慈善传统

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山12月1日 （记者 Sarah McBride） - 马克·扎克伯格周二承诺捐出99%Facebook持股用作慈善事业，巩固他作为矽谷最慷慨捐赠者之一的地位。扎克伯格在Facebook的持股目前市值约450亿美元。
扎克伯格的捐赠亦将帮助提升矽谷科技圈子的声誉。矽谷的科技圈子被批推升了矽谷的租金并加剧了当地的收入不平等，同时矽谷科技企业的估值极高。
31岁的扎克伯格与妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）的捐赠对吸引更多资金进入慈善事业设立了一个高标准。扎克伯格夫妇此前已因向矽谷社区基金会（SVCF）捐赠15亿美元的Facebook股票而受赞誉。
可穿戴摄像设备企业GoPro 的创始人Nicholas和Jill Woodman去年称，他们将捐出5亿美元给SVCF。信息服务企业WhatsApp的联合创始人Jan Koum亦承诺捐出逾5亿美元给SVCF。
Facebook早期高管、音乐共享服务企业Napster创始人Sean Parker承诺捐出6亿美元给他的基金会。该基金会旨在改善公民参与、公众健康和生命科学。
谷歌 联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）去年捐出3.83亿美元给其家族基金会。该基金会支持消灭旧金山地区的贫困等事业。
谷歌另一位联合创始人佩奇（Larry Page）去年向以其父Carl Victor Page命名的基金会捐出价值1.77亿美元的谷歌股票。该基金会由拉里·佩奇在2006年启动，专注于教育和医学等领域。
另一位大规模从事慈善活动的技术巨头是投资人米尔纳（Yuri Milner），米尔纳为每年一度的科学“突破奖”提供资金。“突破奖”单项奖金为300万美元。米尔纳今年早些时候称，他将投入1亿美元，通过搜索无线电和光信号来寻找外太空智慧生命。
但迄今为止最著名的科技界捐赠者是微软 创始人比尔·盖茨。截止去年，盖茨夫妇已向比尔及梅林达·盖茨基金会捐出了307亿美元。该基金会因在消灭贫穷与提升健康事业方面的工作而知名。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20