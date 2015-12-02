扎克伯格夫妇计划捐出99%Facebook持股用作慈善

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山12月1日 - 马克·扎克伯格夫妇周二在写给他们新生女儿的信中表示，计划将其在Facebook 目前价值约450亿美元持股的99%投入到一项新的慈善项目中。该慈善项目将聚焦于人类潜能和平等。

这项计划发布在扎克伯格的Facebook页面上，赢得了逾57万个“赞”，歌手夏奇拉、前加州州长阿诺德·施瓦辛格，以及微软创始人比尔·盖茨的妻子梅琳达·盖茨等人都为之点赞。盖茨夫妇和巴菲特等其他知名亿万富豪已各自设立了基金会，将他们的大笔财富捐献给慈善事业。

31岁的扎克伯格称，他将在未来三年内每年出售或者捐出最多10亿美元股票。扎克伯格在继续担任Facebook首席执行官的同时，将与妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）一起管理这个慈善计划。

Facebook称，扎克伯格在“可预见的未来”将保持对Facebook的控股权。截止周二收盘，Facebook市值3,030亿美元。据Facebook最新的委托声明书，扎克伯格持有400万股A类股票，以及4.223亿股B类股票，每股B类股票拥有的表决权相当于10股A类股票。扎克伯格合共持有Facebook股票54%的表决权。

扎克伯格称，他计划在“未来多年内”继续担任Facebook首席执行官。

扎克伯格的上述新慈善计划名为“陈·扎克伯格计划”（Chan Zuckerberg Initiative）。这并非他的首个慈善计划，扎克伯格在26岁时签署了“捐赠誓言”。“捐赠誓言”邀请全球最富有的个人和家族在他们的一生当中或者在遗嘱中承诺捐出逾一半财富给慈善事业。

“马克和普莉希拉正通过这种惊人的承诺打破陈规，”巴菲特在Facebook上表示。“这种规模融合智力、热情以及资源的慈善计划将改变数以百万人的生活。我代表子孙后代感谢他们。”

梅琳达·盖茨亦表示，“脑海中涌现的第一个词是：哇。你们今天树立的榜样是对我们和全世界的鼓舞。”（完）