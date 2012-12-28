凯特·温斯莱特“梅开三度” 秘密在纽约完婚

英国女演员凯特·温丝莱特的发言人周四证实，凯特·温丝莱特再度结婚。这也是温斯莱特的第三次婚姻。发言人表示，现年37岁的温斯莱特与Ned RocknRoll本月早些时候在纽约秘密举行婚礼，出席婚礼的有温斯莱特的两个孩子以及“少许亲朋好友”。路透