万豪国际与阿里旅行合作 方便中国旅客在线预订

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透香港11月9日（记者 Clare Baldwin） - 万豪国际(MAR.O)与阿里巴巴(BABA.N)旗下的旅游平台阿里旅行周一宣布合作，拟扩大在华业务，抓住中国中产阶级不断增长的商机。
万豪亚太地区负责人Craig Smith表示：“大家谈论中国经济放缓，但中产阶级在增加，这为我们这样的公司创造机会。中国是美国以外对我们来说最重要的市场，未来仍会是这样。”
万豪与阿里旅行的合作基于佣金。9月，万豪与阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服签署合作协议，允许用户使用支付宝进行支付。
Smith拒绝透露和阿里旅行的合作与和Expedia(EXPE.O)等在线旅行中介合作相比能够省下多少钱，但称阿里旅行是“非常有利可图的渠道”。
中信里昂证券的研究显示，到2020年，中国海外游游客数量预计将翻番至2亿。研究指出，未来几年国内游可能小幅下滑，但仍很好。
中国国家统计局的最新数据表明，截至2013年的五年里，国内游数量增长72%，同期国内游收入上升158%至2.6万亿元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。