万豪国际与阿里旅行合作 方便中国旅客在线预订

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港11月9日（记者 Clare Baldwin） - 万豪国际 与阿里巴巴 旗下的旅游平台阿里旅行周一宣布合作，拟扩大在华业务，抓住中国中产阶级不断增长的商机。

万豪亚太地区负责人Craig Smith表示：“大家谈论中国经济放缓，但中产阶级在增加，这为我们这样的公司创造机会。中国是美国以外对我们来说最重要的市场，未来仍会是这样。”

万豪与阿里旅行的合作基于佣金。9月，万豪与阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服签署合作协议，允许用户使用支付宝进行支付。

Smith拒绝透露和阿里旅行的合作与和Expedia 等在线旅行中介合作相比能够省下多少钱，但称阿里旅行是“非常有利可图的渠道”。

中信里昂证券的研究显示，到2020年，中国海外游游客数量预计将翻番至2亿。研究指出，未来几年国内游可能小幅下滑，但仍很好。

中国国家统计局的最新数据表明，截至2013年的五年里，国内游数量增长72%，同期国内游收入上升158%至2.6万亿元。（完）