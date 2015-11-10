万豪国际与阿里旅行合作 方便中国旅客在线预订

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月9日（记者 Clare Baldwin） - 万豪国际 与阿里巴巴 旗下的旅游平台阿里旅行周一宣布合作，拟扩大在华业务，抓住中国中产阶级不断增长的商机。
万豪亚太地区负责人Craig Smith表示：“大家谈论中国经济放缓，但中产阶级在增加，这为我们这样的公司创造机会。中国是美国以外对我们来说最重要的市场，未来仍会是这样。”
万豪与阿里旅行的合作基于佣金。9月，万豪与阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服签署合作协议，允许用户使用支付宝进行支付。
Smith拒绝透露和阿里旅行的合作与和Expedia 等在线旅行中介合作相比能够省下多少钱，但称阿里旅行是“非常有利可图的渠道”。
中信里昂证券的研究显示，到2020年，中国海外游游客数量预计将翻番至2亿。研究指出，未来几年国内游可能小幅下滑，但仍很好。
中国国家统计局的最新数据表明，截至2013年的五年里，国内游数量增长72%，同期国内游收入上升158%至2.6万亿元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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