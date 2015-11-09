企业结盟：万豪国际与阿里旅行合作，开设官方旗舰店

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月8日 - 美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) 和阿里巴巴集团 旗下旅游出行服务平台阿里旅行已经签订合作协议，中国游客可以通过网络和手机在万豪国际直接运营的官方旗舰店预定酒店。
该协议签署两个月前，万豪国际宣布与阿里巴巴关联企业蚂蚁金服签署合作协议，万豪国际旗下酒店将接受支付宝支付。
根据咨询公司China Luxury Advisors和冯氏集团利丰研究中心的报告，今年中国游客境外消费额料将增长23%至2,290亿美元，到2020年将接近翻番，至4,220亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”