万豪国际提高收购报价 赢回喜达屋芳心

路透3月21日 - 喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)HOT.N接受了万豪国际(Marriott International)提高后达到136亿美元的报价，放弃中国安邦保险集团的最新出价。

这场竞购战在万豪和安邦之间展开。万豪雄心勃勃，想要创立全球最大的酒店集团，而安邦则试图创建庞大的美国高收益房地产资产投资组合。

本月稍早，安邦同意向黑石集团(BX.N)支付65亿美元，收购Strategic Hotels & Resorts。去年以19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店。

如果安邦继续参与竞购，向喜达屋提起新报价并且最后事成，那么这将成为中国企业在美国进行的最大一宗收购交易。喜达屋和万豪的收购协议，阻止喜达屋与安邦进行沟通。但喜达屋股东在4月8日对万豪报价投票之前，安邦仍可以提出新的收购要约。

安邦周一拒绝对是否计划提出新报价发表评论。

“安邦牵头财团可能会提高价码，因为相较于产生价值或提高获利，他们可能更看重获得西方资产并将资本转移出中国，”野村证券国际的分析师在报告中写道。

万豪将出价中的现金部分从每股2美元提高至21美元，以周五收盘价计算的出价总值达到每股79.53美元。该公司去年11月与喜达屋签订的协议为每股72.08美元。

“在过去五个月完成进一步调查后，我们更加坚信此次并购会带来巨大的机遇，”万豪执行长Arne Sorenson在电话会议中对分析师表示。“我们提高出价即反映出这种信心。”

万豪表示，相信在与喜达屋完成并购交易后的两年内，可实现每年2.5亿美元的成本综合效益，高于2015年11月签订最初并购协议时估计的2亿美元。

尽管出价上调，但万豪的最新价码仍低于喜达屋2017年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的12倍，后者是野村分析师认为比较有吸引力的水平。

喜达屋股价收升4.5%至84.19美元。万豪则下跌1.2%至72.30美元。

“我们相信这是万豪愿意提出的最优价码，”Canaccord Genuity分析师Ryan Meliker在报告中称。(完)