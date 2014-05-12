热点聚焦：日本贸易商丸红在华快速扩张 陷入违约风波中箭落马

图为丸红东京总部大楼前的公司标识。 REUTERS/Stringer

路透东京/北京5月12日 -日本丸红(8002.T)一年前斥资36亿美元收购谷物交易商Gavilon以扩大中国业务，如今却陷入大豆销售违约风波，且因涉嫌在中国逃税而面临调查。

丸红在中国市场采取积极的扩张策略，提供大豆合约弹性条款，并愿意与熟悉程度较低的客户做生意，因此在市场不稳定时更容易遇到买家毁约的问题。

而毁约问题来临的同时，丸红还面临竞争加剧的局面。中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)本身就在大肆买进谷物，而且随着自己贸易公司的建立，可能很快就将与丸红形成竞争。丸红最大的对华谷物出口商。

“丸红追求快速扩张，承担了别家粮商做业务时不会承担的风险，”Continental Rice Corp总裁Nobuyuki Chino表示。他从事谷物交易超过35年，曾是Gavilon的代理商。

在被问及丸红在中国的业务运作和所面临的问题时，一位公司发言人士表示，中国是最重要的市场之一，其将确保供应稳定。

中国买家近来至少有50万吨进口大豆违约，且有超过20批大豆船货有违约之虞。

丸红社长国分文也周五表示，3月底和4月初，有三批船货的中国买家违约。

另一位不愿具名的丸红公司人士表示，所有在中国谷物市场经营的公司都面临“完美风暴”，即信贷紧缩、压榨利润下跌，而且饲料需求在最近记忆中首次出现下滑。

**合约条款**

通常，只有在买家开立保证付款的信用证(LC)后，大宗商品卖家才会开始装运。但是，部分贸易公司放宽了这项要求，同意接受保证金，尤其是面对老客户时。

这位丸红公司的官员称，由于市况艰难，信用证接收出现延误，该公司被迫将部分原为中国市场预留的船只转为他用，此外还暂停其他停泊在巴西港口船只的装运，以便争取时间寻找替代买家并最大程度减少亏损。

该官员表示，该公司并未过度冒险。丸红在中国以Gavilon和Columbia Grain Trading的名义进行贸易。其社长表示，公司对于无信用证大豆船货的曝险正在减少。

“我们有大概20批5月底6月初的船货计划销往中国，目前已经装船，正在逐步开立信用证，”Kokubu称。

丸红在山东省一位主要客户的高管表示，该公司在中国大举扩张业务，其当地子公司曾在客户提供保证金的情况下便供应船货。竞争对手也效仿，但该高管和贸易商都表示丸红要求的保证金数额更小。

该高管称，丸红中国业务部门要求，一批5.5-6万吨的船货最低需要300万元人民币(48.2万美元)保证金，这批船货按中国目前市价约值4,000万美元。因业务关系缘故，该高管拒绝具名。

据贸易商称，其他供应商要求的保证金为每批船货1,000万元人民币左右。

丸红发言人称，公司无法对个别商业交易置评，支付条款取决于每家客户的信誉状况。

农产品交易公司Shanghai Shenkai Investment的投资经理Gao Yanbin表示，丸红在供应商中保证金要求最低。

Gao还称，中国买家认为，若希望退出与丸红的交易，损失保证金是代价相对较小的选择。

在这种环境下，考虑到中国市场的重要性和执法难度，国际贸易商很少诉诸法律行动或仲裁。

贸易商和行业消息人士表示，丸红在中国的困境还源于其过度聚焦中小规模买家。由于中国当局紧缩信贷，这些买家的日子更加艰难。

“这是因为他们和市场二三线买家打交道，当价格上涨时，这些买家违约可能性更大，”一位新加坡的贸易经理称，其供职于丸红竞争对手、一家向中国出售大豆的国际企业。

丸红官员表示，该公司的交易对手范围很广，从压榨商到贸易商，规模从最大到较小不一而足。

**员工遭拘留**

丸红去年将美国商品交易商Gavilon收归旗下，使其成为中国最大的谷物供应商。

收购想法很简单：接收Gavilon在美国庞大的仓储网络，结合自身对亚洲的出口能力，向中国出售玉米，大豆和小麦。

此次收购后，使得丸红成为对中国最大的大豆出口商，占到中国每年6,000万吨进口量的四分之一左右，约1,500-1,600万吨。

不过就该公司在中国扩张势头风生水起之际，也面临着越来越艰困的贸易环境。

令事态更加复杂化的是，中国当局有条件批准丸红收购Gavilon的交易，要求丸红在向中国出售大豆的活动中维持分开而且独立的贸易业务部门。

与此同时，随着中日钓鱼岛问题的白热化，两国间关系越发紧张，令人担忧国家间纷争将会损及贸易往来。

中国近日扣押日本航运公司商船三井(9104.T)的一艘船只，以履行二次战争期间的合约偿付责任，三井已向中方支付将近3,000万美元，船只得以放行。

北京方面称这只是单纯的商业纠纷，不过这引起日企的警惕，而且也越来越关注丸红中国业务遭调查的事情。

上月丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司三名员工被当局拘留，据中国海关称怀疑其逃税并走私。丸红称并不清楚职员被扣留原因。

**中国就是中国**

中国大豆业状况不断恶化。中国大豆压榨利润率显示压榨企业每吨大豆亏损500-600元人民币，而2013年第四季消费高峰时每吨获利600元。中国吸纳了全球60%的大豆。

尽管有这些阻力，但丸红等商行还是不太可能忽视中国；中国是从大豆到铜等商品的全球最大买家。

“他们在谷物业务投入大量资金，几乎只有中国才有办法和胃口吸纳来自美国和南美的所有供应，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深分析师Masayuki Nagano称。

其他分析师称，鉴于丸红中国策略的重要性，如果其运营受到威胁的话，那么丸红获利可能受损。

但一位了解丸红策略思维、不愿透露姓名的消息人士称，丸红将坚持推进其计划。“中国就是中国，除了跟中国交易以外，别无选择。”(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/孙茉莉/于春红; 审校 郑茵/王翔琼/张明钧)

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