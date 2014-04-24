（更正）中国当局证实拘留丸红在华子公司三名员工

路透北京4月24日 -青岛市海关一名发言人士周四表示，已拘留日本贸易公司丸红(8002.T)在华子公司三位涉嫌走私的中国员工。

丸红公司发言人早前曾表示，这三人系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。据消息人士称，事情起因是这家公司的大豆进口涉嫌非法避税。中国海关有时用走私统称避税行为。(完)