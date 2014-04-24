（更正）中国当局证实拘留丸红在华子公司三名员工

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
(更正：内文第一段主词更正为青岛市海关发言人，而非丸红发言人，并相应调整文章顺序)
路透北京4月24日 -青岛市海关一名发言人士周四表示，已拘留日本贸易公司丸红(8002.T)在华子公司三位涉嫌走私的中国员工。
这位发言人称，海关反走私办公室还在进行调查，目前无法提供进一步细节。
丸红公司发言人早前曾表示，这三人系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。据消息人士称，事情起因是这家公司的大豆进口涉嫌非法避税。中国海关有时用走私统称避税行为。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
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