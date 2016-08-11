美国马里兰州一公寓楼爆炸起火 20多人受伤

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
- 路透8月11日 - 美国消防部门发言人表示，华盛顿特区以北Silver Spring市的一座公寓楼周三发生爆炸和火灾，造成包括消防员在内的20多人受伤。
马里兰州蒙哥马利郡消防与救援服务部门发言人Pete Piringer在录音中说，Silver Spring一座四层的公寓楼临近周三午夜时发生爆炸并起火，大火持续至周四早晨。
相关当局正在调查爆炸原因。尚不清楚是否有人死亡，当地媒体报道称仍有五到七人下落不明。
上述消防和救援服务部门称，火情已经得到控制。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。