美国马里兰州一公寓楼爆炸起火 20多人受伤

- 路透8月11日 - 美国消防部门发言人表示，华盛顿特区以北Silver Spring市的一座公寓楼周三发生爆炸和火灾，造成包括消防员在内的20多人受伤。

马里兰州蒙哥马利郡消防与救援服务部门发言人Pete Piringer在录音中说，Silver Spring一座四层的公寓楼临近周三午夜时发生爆炸并起火，大火持续至周四早晨。

相关当局正在调查爆炸原因。尚不清楚是否有人死亡，当地媒体报道称仍有五到七人下落不明。

上述消防和救援服务部门称，火情已经得到控制。(完)