马航可能推出高端经济舱--CEO

路透巴厘岛11月13日（记者 Siva Govindasamy） - 马来西亚航空首席执行官Christoph Mueller周五接受采访时表示，马航可能推出高端经济舱吸引长途旅行的商务客户，这是该公司试图摆脱多年亏损的策略之一。

马航上周推出了新的商务舱。Mueller在巴厘岛举行的一个行业活动间隙对路透称，马航将在“一两个月”里作出决定。

“我们对商务舱需求感到非常满意，这让我们有机会提升经济舱的每位乘客收入。目标客户在经济舱，不能侵蚀商务舱。”Mueller说道。

“我们每个季度都要证明我们处在正确的轨道上，资金只供完成特定目标。”

高端经济舱通常比普通经济舱更宽敞，推出高端经济舱可以让马航更有效地与竞争对手争夺商务客户。香港国泰航空(0293.HK)从2012年开始提供高端经济舱，新加坡航空(SIAL.SI)从今年开始提供高端经济舱。（完）