马航可能推出高端经济舱--CEO

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴厘岛11月13日（记者 Siva Govindasamy） - 马来西亚航空首席执行官Christoph Mueller周五接受采访时表示，马航可能推出高端经济舱吸引长途旅行的商务客户，这是该公司试图摆脱多年亏损的策略之一。
马航上周推出了新的商务舱。Mueller在巴厘岛举行的一个行业活动间隙对路透称，马航将在“一两个月”里作出决定。
“我们对商务舱需求感到非常满意，这让我们有机会提升经济舱的每位乘客收入。目标客户在经济舱，不能侵蚀商务舱。”Mueller说道。
“我们每个季度都要证明我们处在正确的轨道上，资金只供完成特定目标。”
高端经济舱通常比普通经济舱更宽敞，推出高端经济舱可以让马航更有效地与竞争对手争夺商务客户。香港国泰航空(0293.HK)从2012年开始提供高端经济舱，新加坡航空(SIAL.SI)从今年开始提供高端经济舱。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。