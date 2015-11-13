马航可能推出高端经济舱--CEO

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴厘岛11月13日 - 马来西亚航空首席执行官Christoph Mueller周五接受采访时表示，马航可能推出高端经济舱吸引长途旅行的商务客户，这是该公司试图摆脱多年亏损的策略之一。
马航上周推出了新的商务舱。Mueller在巴厘岛举行的一个行业活动间隙对路透称，马航将在“一两个月”里作出决定。
“我们对商务舱需求感到非常满意，这让我们有机会提升经济舱的每位乘客收入。目标客户在经济舱，不能侵蚀商务舱。”Mueller说道。
“我们每个季度都要证明我们处在正确的轨道上，资金只供完成特定目标。”
高端经济舱通常比普通经济舱更宽敞，推出高端经济舱可以让马航更有效地与竞争对手争夺商务客户。香港国泰航空 从2012年开始提供高端经济舱，新加坡航空 从今年开始提供高端经济舱。（完）(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”