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职场管理 | 2013年 9月 27日 星期五 15:32 BJT

软银CEO称非常支持阿里巴巴合伙人制度

路透香港/东京9月27日 - 软银(9984.T)首席执行官孙正义周五称，完全支持阿里巴巴实施合伙人制度。

阿里巴巴的28名合伙人包括创始人马云、公司一些高管和其他内部人士。

“这些年来，阿里巴巴成绩非凡，为股东们创造了巨大的价值，”孙正义在声明中称。

“因此我们非常支持阿里巴巴的合伙人制度。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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