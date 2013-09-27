软银CEO称非常支持阿里巴巴合伙人制度

韩国政府公布新举措 力争提高年轻人就业
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。
路透香港/东京9月27日 - 软银(9984.T)首席执行官孙正义周五称，完全支持阿里巴巴实施合伙人制度。
阿里巴巴的28名合伙人包括创始人马云、公司一些高管和其他内部人士。
“这些年来，阿里巴巴成绩非凡，为股东们创造了巨大的价值，”孙正义在声明中称。
“因此我们非常支持阿里巴巴的合伙人制度。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦3月21日 - 高盛欧洲部门Goldman Sachs International执行长罗以德(Richard Gnodde)表示，作为英国脱欧应急计划的一部分，高盛将在脱欧协议达成前，开始将数百人员迁出伦敦。
路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。