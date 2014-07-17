玛莎拉蒂全球年销量不超7.5万辆--高管

路透首尔7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat-Chrysler)FIA.MI旗下豪华车品牌玛莎拉蒂的一名高管称，该品牌车每年全球销量不会超过7.5万辆，以保持品牌的独特性。

玛莎拉蒂此前表示，明年有望实现五万辆的年销售目标，而到2018年将达到7.5万辆。

玛莎拉蒂海外市场负责人Umberto Maria Cini表示，玛莎拉蒂还希望今年能将韩国的销量增加五倍。玛莎拉蒂去年在韩国卖出了120辆车。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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