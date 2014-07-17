玛莎拉蒂全球年销量不超7.5万辆--高管

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透首尔7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat-Chrysler)FIA.MI旗下豪华车品牌玛莎拉蒂的一名高管称，该品牌车每年全球销量不会超过7.5万辆，以保持品牌的独特性。
玛莎拉蒂此前表示，明年有望实现五万辆的年销售目标，而到2018年将达到7.5万辆。
玛莎拉蒂海外市场负责人Umberto Maria Cini表示，玛莎拉蒂还希望今年能将韩国的销量增加五倍。玛莎拉蒂去年在韩国卖出了120辆车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。
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