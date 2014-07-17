玛莎拉蒂全球年销量不超7.5万辆--高管

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat-Chrysler) 旗下豪华车品牌玛莎拉蒂的一名高管称，该品牌车每年全球销量不会超过7.5万辆，以保持品牌的独特性。
玛莎拉蒂此前表示，明年有望实现五万辆的年销售目标，而到2018年将达到7.5万辆。
玛莎拉蒂海外市场负责人Umberto Maria Cini表示，玛莎拉蒂还希望今年能将韩国的销量增加五倍。玛莎拉蒂去年在韩国卖出了120辆车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选