哈萨克斯坦希望今年增加对中国输油能力

路透阿斯塔纳3月11日 - 哈萨克斯坦希望今年能开始扩大对中国的输油能力。此举将削弱俄罗斯在中亚原油市场的地位。

该国国有石油管线运营商KazTransOil主管Kairgeldy Kabyldin周一表示，该公司今年往东输往中国的石油将增加五分之一至1,200万吨，而且希望能更进一步增加输送能力。

“我们希望能在今年开始落实增加输送量，提高至2,000万吨，”他说。但并未详述可能的时间表。

Kabyldin说，该公司现有通往中国的输油能力为每年1,400万吨。根据海关数据，哈萨克斯坦2012年对中国输送的石油超过1,000万吨(日均20万桶)。

Kabyldin说，有关增加哈萨克斯坦对中国的输油量问题正在进行“某种协商”。俄罗斯最大石油生产商Rosneft(ROSN.MM)也已经与中国进行接触，讨论关于以增加石油供应换取贷款的事宜。(完)

(编译 李婷仪 审校 李爽)

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