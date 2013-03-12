哈萨克斯坦希望今年增加对中国输油能力

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透阿斯塔纳3月11日 - 哈萨克斯坦希望今年能开始扩大对中国的输油能力。此举将削弱俄罗斯在中亚原油市场的地位。
该国国有石油管线运营商KazTransOil主管Kairgeldy Kabyldin周一表示，该公司今年往东输往中国的石油将增加五分之一至1,200万吨，而且希望能更进一步增加输送能力。
“我们希望能在今年开始落实增加输送量，提高至2,000万吨，”他说。但并未详述可能的时间表。
Kabyldin说，该公司现有通往中国的输油能力为每年1,400万吨。根据海关数据，哈萨克斯坦2012年对中国输送的石油超过1,000万吨(日均20万桶)。
Kabyldin说，有关增加哈萨克斯坦对中国的输油量问题正在进行“某种协商”。俄罗斯最大石油生产商Rosneft(ROSN.MM)也已经与中国进行接触，讨论关于以增加石油供应换取贷款的事宜。(完)
(编译 李婷仪 审校 李爽)
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