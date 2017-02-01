美盛委任陈天桥为公司副主席 2月1日起生效

路透香港2月1日 - 环球资产管理公司美盛(LM.N)周三称，委任其最大股东--盛大集团董事长陈天桥为该公司的董事兼副主席，2月1日起生效。

美盛同时宣布，委任盛大集团总裁邱文友为董事，同日生效。

美盛的新闻稿指出，陈天桥作为副主席，将专注协助美盛发展其技术创新策略，以及于亚洲尤其是中国的业务发展和品牌建立。

盛大集团去年4月从维权投资者--特里安基金(Trian Fund Management)手中买下美盛10%的股份，成为美盛的最大股东。

由陈天桥创办的盛大集团是全球最大私人投资控股集团之一，据公司的网页介绍，除美盛之外，盛大亦为美国上市公司LendingClub(LC.N)和Community Health Systems(CYH.N)的单一最大股东。（完）