焦点：疲弱需求挤走奢侈品牌 大众市场零售商进驻香港黄金地段

路透香港8月2日 - 从快时尚连锁店H&M (HMb.ST)到生活时尚品牌Maison Kitsune，再到化妆品公司Innisfree等，这些大众市场零售商陆续在曾经是奢侈品牌盘踞的香港精华购物区设立店面。

由于顶级地段租金下降，饰品、运动以及生活时尚零售商们开始成为香港600亿美元零售业的新驱动力量，这是在零售销售下滑背景下，香港这座城市所经历重大转型的一部分。

“这一趋势还将继续，”房地产咨询公司世邦魏理仕(CBRE)执行董事连志豪称，“我们将会看到有更多大众市场品牌出现在黄金地段。”

奢侈品销售疲弱导致香港零售销售连续第15个月下滑，预计周二稍晚公布6月零售销售数据时还将续演跌势。

政府数据显示，今年1-5月，珠宝、手表和贵重礼品销售重挫21%，推动总体零售销售下滑10.8%，化妆品和药品销售下降2.7%，家具和装修设备销售下滑5.3%。

过去10年，香港奢侈品零售呈现爆炸性增长，因愈来愈多的大陆富人前来购买高端西方品牌商品，导致本地珠宝商和其他商店被挤出繁华的购物街。

“过去我们(在购物街)只惯于看到周大福珠宝、六福珠宝和药店，”高力国际商铺部董事吴凯宁表示。

“他们(新零售商)未必是本地品牌，但价格倾向于更便宜而且更年轻...不仅由于调整后的租金适合他们的预算，同时健身和运动热潮及需求也对他们产生帮助。”

但大和资本(香港)首席经济师赖志文说，在疲弱的零售环境下，大众品牌可能难以达到支付租金所需的利润率和盈利能力。

“奢侈品行业通常有更高的附加值，”赖志文说，“因此在提供价值方面这些零售商(大众品牌)或无法做到完全一样。”

**租金降低**

据世邦魏理仕(CBRE)，香港核心购物区的租金尽管仍排名全球最高之列，但今年下半年可能将再下跌5-8%，这将使全年跌幅达到10-15%。

这样的跌幅正吸引新租户租下大大小小的商店。

在铜锣湾商业区的罗素街上，珠宝集团Folli Follie原先租赁的400平方英尺的店面，已让位于鞋履零售商店Joy & Mario，而斯沃琪(UHR.S)旗下Jaquet Droz豪华手表店，则已被韩国化装品牌Innisfree取代。

去年，H&M在附近开设了一家旗舰店。

H&M的一位发言人称，“对我们来说，好地段至关重要，一有机会我们就会考虑开设新店铺的可能性。”

运动品牌阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)去年以较前租户蔻驰(Coach)(COH.N)低22%的租金租下了1.3万平方英尺的店面；蔻驰关闭了位于中环的高四层的旗舰店，因零售人气疲弱，且来自中国内地的游客数量大幅减少。

随着空置率的提高，底商租金变得更具亲和力，大型购物中心正在重新装修，并提供具有吸引力的条件。

太古地产(1972.HK)旗下太古广场正在重新调整租客组合，引入更多食品和饮料店。英国时尚品牌博柏利(BRBY.L)计划到2017年将其在太古广场的店铺面积缩小一半。

生活时尚连锁店Homeless近来在太古城中心新开了一家店铺，该公司过去几年一直试图在香港顶级购物区占据一席之地，该公司还计划今年将其位于尖沙咀的店铺迁到一个客流量大得多的地方。

**进一步洗牌**

零售和地产专家认为，奢侈品业虽然祭出大规模折扣，但销售依然疲软，因此上述趋势将会持续下去。

“很多品牌在5月下半月开始夏季促销，这比以往提前了很多，折扣力度也比正常情况大很多，”香港零售管理协会主席郑伟雄说。

“这未能大幅提振销售。这种情况令人担忧。”

6月初法国精品品牌香奈儿部分商品折价幅度高达七成，蔻驰则是祭出部分商品半价，和博柏利及开云集团(PRTP.PA)旗下古驰看齐。

“中国游客消费模式已有改变，消费力转弱，”郑伟雄称，他预估香港6月零售销售将呈现两位数下滑。(完)