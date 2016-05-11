波士顿一商场外发生持刀行凶事件

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透5月10日 - 美国马萨诸塞州警方称，一袭击者周二晚在波士顿一家商场外刺伤两人，之前他驾驶的车辆撞上一家店面。稍早商场附近一住宅另有两人被刺伤。
州警方在声明中称，袭击者被一名执法官员枪击后在Silver City Galleria被捕。
州警方称，受害者已送至医院，部分伤员可能有生命危险。
目击者对当地电视台WHDH-TV称，他们看到人们跑出商场，并听到枪声。WHDH-TV报导称，该区域的人们看到有警察拔枪，且商场进行了疏散和封锁。
尚不清楚袭击动机。警方称，袭击者开车撞上一家店面后，在商场袭击两人。州警方称，另外被刺伤两人似乎在附近一处住宅遭袭。
未能立即联络到商场代表进行置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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