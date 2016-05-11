波士顿一商场外发生持刀行凶事件

路透5月10日 - 美国马萨诸塞州警方称，一袭击者周二晚在波士顿一家商场外刺伤两人，之前他驾驶的车辆撞上一家店面。稍早商场附近一住宅另有两人被刺伤。

州警方在声明中称，袭击者被一名执法官员枪击后在Silver City Galleria被捕。

州警方称，受害者已送至医院，部分伤员可能有生命危险。

目击者对当地电视台WHDH-TV称，他们看到人们跑出商场，并听到枪声。WHDH-TV报导称，该区域的人们看到有警察拔枪，且商场进行了疏散和封锁。

尚不清楚袭击动机。警方称，袭击者开车撞上一家店面后，在商场袭击两人。州警方称，另外被刺伤两人似乎在附近一处住宅遭袭。

未能立即联络到商场代表进行置评。（完）