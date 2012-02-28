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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 11:59 BJT

拉涅利国米帅位岌岌可危

国际米兰周日客场不敌那不勒斯，在最近八场比赛吞下七场败绩後，国米主席莫拉蒂已不再对主帅拉涅利予以全力支持。拉涅利去年9月从加斯佩里尼手中接过国米教鞭，一度帮助国米从意甲降级区升至第四，但近期的凄惨战绩，使球队又跌至意甲第七。莫拉蒂称：“我们在考虑，看看怎麽办。”路透

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