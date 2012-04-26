万事达卡看好中国市场前景 视“现金”为主要对手--高层

路透北京4月26日电---国际信用卡机构--万事达卡国际组织(MA.N)大中华区总裁凌海周四表示,因中国消费者线上跨境消费、出境旅游消费等日益活跃,看好未来中国市场前景.他并称公司主要竞争对手是现金,而非银联等同业其他品牌.

凌海周四在公司新闻发布会後对记者称,伴随经济发展,越来越多的中国人的财富用在去国外旅游,进行商务考察活动等,这对於万事达卡而言是重要商业契机.因为其竞争优势就是全球的覆盖性.

"中国和国外关联度越来越强,不仅是个人的,还有(中外)团体、企业、政府之间的交流,意味着国际往来越来越多...另外一个就是网购,越来越多的人是坐在中国,但他们的消费是跨境的."他说."中国市场对我们来说非常重要,我们觉得中国市场的前景也是非常好的."

万事达卡此前发布调查显示,中国大陆居民网络购物日趋频繁,93%的受访对象表示未来六个月内有意网上消费至少一次,该数据与去年持平;一些在18岁到24岁之间的受访对象称,他们更愿意在国外电子商务网站购物.

在国外网站上购物的中国受访对象最常光顾的网络商城类型为服饰类(15%)、个人护理和美容产品类(14%)以及家电和电子产品类(12%).

而面对中国银联的三色标识覆盖越来越多的海外国家,向境外支付无阻的目标不断靠近,凌海就此表示,公司主要竞争对手是现金,而非行业内其他品牌.

"我从来不觉得其他品牌是我们的竞争对手,我们的竞争对手是现金.中国现在卡支付大概占了整个PCE(个人消费支出)也就是30%-35%,剩下来的65%-70%都是通过现金来完成的."他说.

他认为,不应把眼光放在其他品牌上,更应把眼光放在万事达卡如何才能改变消费者行为,令消费者放弃现金,而使用信用卡.

中国央行此前发布报告显示,截至2011年末,全国累计发行银行卡29.49亿张,同比增长22.1%,增速较上年同期加快5.2个百分点;信用卡累计发卡量为2.85亿张,同比增24.3%.

同期,全国人均拥有信用卡0.21张,同比增长23.5%;北京、上海信用卡人均拥有量远高於全国平均水平,分别达到1.30张、1.05张.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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