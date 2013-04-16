中信银行与万事达卡将联手拓展二维码及虚拟支付业务

路透香港4月16日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK) 宣布已与美国万事达卡(MA.N)签署合作备忘录，双方将联手在境内和境外拓展二维码及虚拟支付业务。

中信银行周二提供的新闻稿称，近日该行与万事达卡国际组织在美国纽约已签署合作备忘录，以期在中国大陆和海外拓展二维码及虚拟支付领域的业务合作。该合作旨在通过双方的战略合作开发创新型支付产品和服务，为境内境外的持卡人和商户提供安全和便捷的支付体验。

新闻稿并称，中信银行和万事达卡将在包括互联网收单、虚拟卡安全支付、二维码支付、手机支付和智能手机应用程序开发等领域，展开战略合作，共同优化电子商务体验，为该行卡持卡人在境内和境外的消费提供创新的支付服务。

中信银行称，此次与万事达卡合作，会带动银行卡客户的境外支付业务，有利于推进国际化经营进程。下一步渠道战略要进一步拓展物理网点，通过技术的进步增强电子渠道的能力，未来将重点探索与互联网企业、支付机构和网络运营商的合作，加强网络银行产品创新。

此前，双方已在产品开发、跨境支付清算、创新产品推广等业务领域建立了合作。(完)

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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