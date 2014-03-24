康师傅2013年净利衰退并低于预期

路透香港3月24日 -中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公布，2013年全年净利按年衰退10.92%，亦低于市场预估。午后盘初跌幅扩大。

康师傅在中午公布，2013年净利为4.09亿美元，低于汤森路透Starmine调查分析师所作的预估4.47亿美元。2012年净利经重列后为4.59亿美元。

康师傅主席魏应州在公告中指出，“（2013年）经济增速持续放缓。期内市场竞争依然激烈，加上气候因素影响，业务充满起伏。”

去年中国饮料行业市场因为天气及市场竞争等，整体行业销售量仅成长约6.9%。

本地时间下午1:02时，康师傅大跌4.31%至20港元。今年迄今跌约10.3%，大盘指数.HSI升1.10%。

由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅公布，至2013年12月31日止营业额按年增长18.77%至109.4亿美元；受益于原物料价格下降，全年集团毛利率为30.25%，较上年的29.9%增0.35个百分点。

2013年各分项事业销售额方面，饮品按年成长27.09%至62.68亿美元，占集团总营业额达到57.29%；方便面按年增9.38%至43.32亿美元，占比为39.60%；方便食品按年衰退13.37%至2.03亿美元，占比为1.85%。

康师傅同时指出，去年百事饮料营运已达损益两平，如扣除2012年收购议价之特殊收益，净利同比上升12.34%。康师傅在2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运。

康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国(0220.HK)、中国旺旺(0151.HK)以及未上市的娃哈哈集团等。(完)

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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。