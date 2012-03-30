康师傅收购百事中国业务获批--消息

一名了解此事的消息人士周五表示，康师傅收购百事可乐中国业务已获中国商务部批准百事可乐稍早称该项交易已获所需的批准，双方将尽快合作完成交易。康师傅公司方表示尚未收到商务部核准文件。而该名消息人士指出负责处理法律及相关服务的单位已收到批准。路透