康师傅第二季净利略低于预期 但毛利持续改善

路透香港8月18日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公布，第二季净利按年增长12.82%，虽略低于预期，但毛利率持续改善。

康师傅至6月30日止的三个月净利为1.04亿美元，略低于路透调查三位分析师平均预估1.14亿美元；康师傅首季净利为1.28亿美元。其中期净利则按年增17.93%至2.32亿美元。

该公司第二季营业额按年减少1.87%至27.23亿美元。不过，毛利持续首季的回升步伐，第二季毛利率为31.78%，较第一季的30.38%上升，亦较上年同期增1.33个百分点。

“第二季营收颇令人失望，但毛利改善的情况较预期好。”德银在报告中写道。

康师傅股价午后小跌0.22%至22.90港元，大盘恒生指数.HSI则跌0.41%；康师傅上周五曾触及八个月来盘中高点23.25港元。

台湾顶新集团持股逾三成的康师傅并指出，第二季中国景气下行，消费力不如预期，加上天气不稳定，整体饮料市场较为低迷。不过，原材料PET胶粒及糖价下跌，令该事业中期毛利率同比上升3.25个百分点至33.45%。

此外，康师傅亦指出，由于集团交易大多以人民币为主，上半年人民币贬值，令集团出现汇兑损失1.15亿美元。

继2011年宣布与百事可乐(PEP.N)结盟后，康师傅2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运；康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国(0220.HK)、中国旺旺(0151.HK)以及未上市的娃哈哈集团等。（完）

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。