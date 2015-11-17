万事达卡高管称中国信用卡交易额将出现两位数的年均增长

路透马尼拉11月16日 （记者 Eveline Danubrata） - 万事达卡(MA.N)的一位高管周一向路透表示，万事达卡认为中国信用卡交易额在电商行业繁荣的推动下将有两位数的年均增长。

万事达卡亚太区联席总裁凌海在亚太经合组织（APEC）峰会间隙接受采访时称，中国向万事达卡等外国企业开放国内信用卡交易市场的计划，将“改变游戏规则”。

万事达卡目前的在华业务主要是处理国际旅行者来华或者中国持卡人出国时的跨境交易。中国国内的信用卡交易市场一直由国有企业银联主导。

凌海称，随着中国政策放开，这种局面将有改变，万事达卡将可以像中国本土企业一样处理国内交易。”但他表示，相关改革的时间表仍不明确。

凌海称，如果确实能获得完全市场准入，并且正确对待，那么中国将是游戏规则的改变者。他还指出，中国是未来的消费市场，将在支出和交易额方面提供大量贡献。

阿里巴巴2015年“双11”当日交易额912亿元人民币，凸显了中国消费者的潜力。

凌海称，万事达卡已经为阿里巴巴和中国在线支付服务--财付通处理了“数以百万计”的跨境交易，并称电商的发展是其最好的朋友。