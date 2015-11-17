万事达卡高管称中国信用卡交易额将出现两位数的年均增长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透马尼拉11月16日 （记者 Eveline Danubrata） - 万事达卡(MA.N)的一位高管周一向路透表示，万事达卡认为中国信用卡交易额在电商行业繁荣的推动下将有两位数的年均增长。
万事达卡亚太区联席总裁凌海在亚太经合组织（APEC）峰会间隙接受采访时称，中国向万事达卡等外国企业开放国内信用卡交易市场的计划，将“改变游戏规则”。
万事达卡目前的在华业务主要是处理国际旅行者来华或者中国持卡人出国时的跨境交易。中国国内的信用卡交易市场一直由国有企业银联主导。
凌海称，随着中国政策放开，这种局面将有改变，万事达卡将可以像中国本土企业一样处理国内交易。”但他表示，相关改革的时间表仍不明确。
凌海称，如果确实能获得完全市场准入，并且正确对待，那么中国将是游戏规则的改变者。他还指出，中国是未来的消费市场，将在支出和交易额方面提供大量贡献。
阿里巴巴2015年“双11”当日交易额912亿元人民币，凸显了中国消费者的潜力。
凌海称，万事达卡已经为阿里巴巴和中国在线支付服务--财付通处理了“数以百万计”的跨境交易，并称电商的发展是其最好的朋友。
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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