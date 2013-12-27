美国经济：假日销售创三年来最高增幅，商家大幅打折促销刺激消费

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
路透12月26日 - 2013年美国假日购物季的销售较上年同期增长，因商家打折和促销力度很大，刺激了消费者增加支出。
根据MasterCard Advisors公布的SpendingPulse报告，11月1日至12月24日的零售商假日营收增长2.3%，增幅高于上年同期的0.7%，且是三年来最高。
MasterCard Advisors还称，2013年假期支出整体增长3.5%。
J.C. Penney股价 收涨2.5%，沃尔玛 收高0.5%，Target 亦涨1.2%。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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