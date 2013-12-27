美国经济：假日销售创三年来最高增幅，商家大幅打折促销刺激消费

路透12月26日 - 2013年美国假日购物季的销售较上年同期增长，因商家打折和促销力度很大，刺激了消费者增加支出。

根据MasterCard Advisors公布的SpendingPulse报告，11月1日至12月24日的零售商假日营收增长2.3%，增幅高于上年同期的0.7%，且是三年来最高。

MasterCard Advisors还称，2013年假期支出整体增长3.5%。

J.C. Penney股价 收涨2.5%，沃尔玛 收高0.5%，Target 亦涨1.2%。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)