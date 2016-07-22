专访：万事达或在今年申请中国支付业务执照

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月22日 - 万事达(MA.N)国际市场总裁安康莳(Ann Cairns)周五表示，在中国政府放开市场后，万事达希望能在今年申请成为中国市场上的支付服务提供商之一，但公司仍在考虑单独运作或寻求合作伙伴。
安康莳在路透专访时表示，中国对万事达的未来“至关重要”，但公司仍在研究可能影响公司业务的中国规定，并在拟定商业计划。
“我们在尝试理解这些规则，”安康莳说道，还表示万事达乐于尽快进入中国市场。“对于规则下的某些事情--比如新的网络规定，需要对其如何运作进行更多的开发和了解。”
被问及万事达是否可能在今年提交执照申请，该公司亚太地区联席总裁凌海称希望如此，但不能保证达成。
“过程中存在太多不确定性和变数。有些应该只需一年的事情有可能会耗费两年时间，”他说道。
被问及是何因素令万事达尚未进入中国市场，安康莳称这取决于业务模式以及公司决定与哪些中国伙伴联手。
安康莳称资本需求、安全标准和本地化并不是进入中国市场的障碍因素。
安康莳表示，万事达从未表示过在中国寻找合作伙伴方面存在压力。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。