专访：万事达或在今年申请中国支付业务执照

路透北京7月22日 - 万事达(MA.N)国际市场总裁安康莳(Ann Cairns)周五表示，在中国政府放开市场后，万事达希望能在今年申请成为中国市场上的支付服务提供商之一，但公司仍在考虑单独运作或寻求合作伙伴。

安康莳在路透专访时表示，中国对万事达的未来“至关重要”，但公司仍在研究可能影响公司业务的中国规定，并在拟定商业计划。

“我们在尝试理解这些规则，”安康莳说道，还表示万事达乐于尽快进入中国市场。“对于规则下的某些事情--比如新的网络规定，需要对其如何运作进行更多的开发和了解。”

被问及万事达是否可能在今年提交执照申请，该公司亚太地区联席总裁凌海称希望如此，但不能保证达成。

“过程中存在太多不确定性和变数。有些应该只需一年的事情有可能会耗费两年时间，”他说道。

被问及是何因素令万事达尚未进入中国市场，安康莳称这取决于业务模式以及公司决定与哪些中国伙伴联手。

安康莳称资本需求、安全标准和本地化并不是进入中国市场的障碍因素。

安康莳表示，万事达从未表示过在中国寻找合作伙伴方面存在压力。(完)