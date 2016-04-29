万事达卡第一获利略高于预期 因客户持卡消费增加

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透4月28日 - 全球第二大支付网络运营商--万事达卡(MA.N)公布季度获利略高于预期，因客户持卡消费增加。
不过，该公司当季净利下降6%，因运营成本跳增25%。
截至3月31日的第一季，万事达卡净利降至9.59亿美元，或每股盈余(EPS)86美分，上年同期净利为10.2亿美元，或EPS 89美分。
汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的平均预估为EPS 85美分。
总运营成本从8.79亿美元增至11亿美元。净营收增长9.7%至24.5亿美元。
公司股价周四收盘跌1.2%至97.18美元。该股今年以来仅上涨约1%。(完)
(编译 汪红英; 审校 李春喜)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。