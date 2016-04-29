万事达卡第一获利略高于预期 因客户持卡消费增加

路透4月28日 - 全球第二大支付网络运营商--万事达卡(MA.N)公布季度获利略高于预期，因客户持卡消费增加。

不过，该公司当季净利下降6%，因运营成本跳增25%。

截至3月31日的第一季，万事达卡净利降至9.59亿美元，或每股盈余(EPS)86美分，上年同期净利为10.2亿美元，或EPS 89美分。

汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的平均预估为EPS 85美分。

总运营成本从8.79亿美元增至11亿美元。净营收增长9.7%至24.5亿美元。

公司股价周四收盘跌1.2%至97.18美元。该股今年以来仅上涨约1%。(完)