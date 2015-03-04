万事达卡与三星电子合推手机移动支付 美国成首个应用国家

路透上海3月4日 - 全球第二大信用卡及签帐卡公司--万事达卡(MA.N)周三宣布，与全球最大智能手机生产商之一的三星电子(005930.KS)合作推出名为“三星支付”的移动支付服务，万事达卡持卡人可以使用三星新推的手机Galaxy S6进行日常线下消费。

公司新闻稿称，美国将于今年夏天成为第一个可使用“三星支付”的国家。万事达卡将继续与三星合作，在韩国及全球其它市场逐步推出“三星支付”。

新闻稿指出，三星支付可同时支持非接触式POS机和大部分传统POS机。对于消费者及商户来说，这意味着通过采用最新令牌技术的万事达卡电子支付，每一笔使用三星Galaxy S6实现的万事达卡交易都能获得同等的安全保障。

一些全球科技企业正在积极推动移动支付，例如苹果(AAPL.O)推出的苹果支付、谷歌(GOOGL.O)力推的Google Wallet等。去年四季度，苹果新推的苹果支付亦选择了与万事达卡等卡组织合作。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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