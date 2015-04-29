焦点：中国开放银行卡市场 万事达卡或因与银联走得近而抢占先机

路透4月28日 - 随着中国对外开放规模达7万亿美元的银行卡支付市场，万事达卡(MA.N)靠着与中国银行卡巨头中国银联股份有限公司的密切关系，料将比对手Visa Inc(V.N)从中获得更多好处。

迄今为止，全球最大的借记卡和信用卡发行商一直不能在中国银行卡市场独立运作。到2020年，中国银行卡市场规模料为全球最大。

但情况将发生变化。

中国国务院上周表示，6月1日起，将允许外资企业向央行申请银行卡清算业务执照。

这一举措将结束银联近乎垄断中国银行卡市场的局面。

外资发卡人将需要至少一年时间才能在中国开始运营，但投资者的期望很高。

万事达卡和Visa股价在声明公布后的三天内上涨4%。

“相当接近了...但万事达卡要比Visa有略多的余地，受惠于与中国银联的现有关系，”Wedbush Securities分析师Gil Luria告诉路透。

美国发卡公司目前在接收人民币付款时使用中国银联的网络，必须支付入网费。

万事达卡与中国银联在2010年签署协议，发行中国公民出境游时可以使用的联名卡。

该协议让万事达卡抢得先机，该公司在过去几年已经垄断了联名卡市场很大份额。

执行长Ajay Banga去年曾表示，在中国新发行的联名卡中有超过90%是万事达卡。

巴克莱分析师估计，银联卡消费金额每变动1%，就可使万事达卡的每股盈余(EPS)增加0.03-0.06美元，Visa卡则提高0.02-0.04美元。

“由于万事达卡的起步基数较小，未来几年在中国的累加式增长所带来的经济效益可能比Visa更大，”Peller说。

不论是万事达卡还是Visa卡，都有很大的机会。

根据行业出版刊物Nilson Report，去年银联卡交易额增长最多。每价值100美元的刷卡金额就有38美元使用银联卡，Visa卡为37美元，万事达卡为18美元。

Visa卡和万事达卡均表示，正在等待监管规定将如何落实的细节。(完)

(编译 李爽/王兴亚/李婷仪 审校 王颖/戴素萍/郑茵)

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