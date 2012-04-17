康师傅将涉足高端肉制品 多元化寻找业务增长点

* 康师傅将跨入高端肉制品--消息

* 与日资企业谈合作方式--消息

* 分析师称品牌及渠道有利新事业

* 多元化经营有助重拾销售动力

路透香港4月17日电---据一位了解公司情况的消息人士周二表示,以方便面及饮料闻名的康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)将跨足至高端肉制品事业,以为公司未来业务寻找增长点.

在饮品销售似乎出现瓶颈之际,分析师认为,康师傅的品牌及渠道有利於拓展业务版图至高端肉制品,初步正面看待,但仍需进一步了解未来的经营方式.

上述消息人士透露,康师傅正与一日资企业谈判合作,进入高端肉制品行业,规划产品包括火腿、香肠以及肉松等,生产地可能在江苏.

"(肉制品事业)已经发想好几年,不是突然的决定,"该名人士说,"公司要为下一个五年寻找增长点."他不愿透露正在与哪家日资企业洽商合作以及其它细节.

PiperJaffray发布报告称,"我们相信拓展至其他的即食食品,如肉制品、休闲食品,以及与国际夥伴进一步合作,对於康师傅重拾快速成长动能是很重要的."

另一位於上海的券商人士也说,"康师傅有自己网络,有自己的品牌,对於民生消费品经营者,是重要的条件."

康师傅近期与分析员会面,透露了上述讯息.美林美银在报告中指出,肉制品的相关产品可能会在明年中推出.

由於占营收最大的饮品销售动能不振,康师傅去年净利按年减12.01%至4.195亿美元,低於市场预期,也是六年来首见衰退.不过,康师傅收购百事可乐(PEP.N)中国业务已获中国商务部批准.

然而,位於上海的券商人士也指出,食品安全议题在中国市场愈发受到重视,随着双汇实业(000895.SZ)、雨润食品(1068.HK)曾经传出相关问题,康师傅如何控管品质亦是重要的课题.

雨润去年下半年陆续传出问题肉消息,导致销售滑落,去年净利按年大跌逾三成至17.99亿港元,公司对第一季的看法仍保守。

双汇去年3月也爆发肉品含有瘦肉精的丑闻,令销量急跌.根据公司稍早公告,去年全年净利为5.65亿元人民币,较前一年度的11.59亿元大减51%.

康师傅H股收盘小跌0.69%至21.50港元,今年迄今跌8.9%,表现逊於大盘恒生指数.HSI上涨11.54%.

康师傅发言人对上述消息不予置评.(完)

--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟/乔艳红

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