康师傅第二季净利同比大跌87% 第三季趋势见改善

路透香港8月29日 - 将被剔除蓝筹股之列的康师傅(0322.HK)周一公布，今年第二季度净利同比大跌逾87%，受累饮品和方便面销售下滑，及公司加大广告投入令分销成本上升所致。

不过康师傅表示，迄今第三季度的业绩趋势，已较第二季度好转。

截至6月底止第二季度，康师傅的净利为1,166万美元，去年同期为9,065万美元；上半年净利为6,968万美元，比去年同期1.977亿美元跌64.75%。董事会不拟派发中期股息。

康师傅表示，方便面及饮品分别占集团上半年销售额比例36.8%及60.5%。上半年该两板块的销售额分别同比下跌13.95%及14.4%。期内主因销售不利，上半年集团毛利率同比下降1.25个百分点至31.64%。同时集团加大广告投入以提升品牌力，期内分销成本占营业额的比率为22.22%，同比上升2.43个百分点。

展望下半年，康师傅表示，内地货币政策企稳、房价趋稳对于物价的拉动作用减弱，将促使全年CPI保持平稳上涨态势，但料下半年经济发展仍存在较大的下行压力。集团将维持现有多价格带之产品策略，并强化渠道与终端消费者的线上与线下之品牌沟通；截至业绩公告日为止，第三季度业绩趋势较第二季度持续好转，但没有披露具体改善情况。

康师傅下月5日将正式被剔除恒生指数.HSI成份股之列，并由瑞声科技(2018.HK)取代。该股今天收低1.25%，报7.91港元，今年以来其股价累计下跌28.5%，同期恒生指数.HSI累计上扬4.1%。（完）

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