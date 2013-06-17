版本:
中国
中国财经 | 2013年 6月 17日 星期一 11:32 BJT

5月银行代客结售汇顺差172亿美元--外管局

路透北京6月17日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，5月银行代客结售汇顺差172亿美元，较上月343亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇104亿美元。

周一刊登在外管局网站的数据显示，5月银行代客结汇1,505亿美元，售汇1,333亿美元。同期，银行代客远期结汇签约311亿美元，远期售汇签约207亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

代客结售汇净额 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51

代客收付款顺收 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91

代客远期结售汇净 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐