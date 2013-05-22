5月以来四大行新增贷款2,330亿 存款负增长--报载

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月22日 - 21世纪经济报道周三引述知情人士透露，截至5月21日(周二)工行(601398.SS)、农行(601288.SS)等四大国有银行当月新增人民币贷款2,330亿元；预计5月信贷将回升至9,000亿元左右。
4月份，中国金融机构新增人民币信贷7,929亿元，其中工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)合计增加2,455亿元，约占31%。
据路透对过去一年四大行新增信贷占比统计，该比例在30%-40%左右居多，当然也有20%附近的低位情况出现。
报导并引述知情人士表示，截至5月19日四大行存款负增长1,500亿元人民币，受到财政缴款影响，本周，四大行存款较上周进一步下降800亿元。
“本月(财政)缴款截止日期是月底，预计净上缴量在3,000亿元左右，从存款下降的节奏看，缴款影响要到月底才能过去。”上述知情人士称。
因财税缴款因素持续发酵，中国银行间市场资金面自上周后段起逐渐显紧，主要质押式回购在此期间震荡攀升。
三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，当日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。
不过上述知情人士称，整体来看，财政存款的季节性收缩周期已过半程，预计6月份财政存款上缴压力下降，“外汇流入只要维持在1500亿-2000亿元，三季度整体流动性环比将趋于好转”。（完）
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
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