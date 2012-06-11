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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 11日 星期一 09:38 BJT

5月CPI创低位 通胀回落趋势料延续到三季度

中国5月居民消费价格指数(CPI)同比创下近两年新低，工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点，显示实体经济总需求疲软程度超出预期，预计通胀回落趋势将延续到三季度。

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