5月全球经济料延续增长疲弱态势

* 全球PMI料进一步显示第二季增长放缓

* 全球经济增长的地区差异料扩大

* 数据将加剧关于央行政策的争论

路透伦敦5月19日 - 本周将迎来关于5月全球经济状况的首批重要数据。对于指望2013年下半年经济稳步增强的决策者和投资者来说，这些数据意义重大。

4月份制造业产出与服务业数据令人失望，尤其是欧元区数据非常低迷，美国和中国数据也不如人意。该月数据表明，继2012年底表现非常疲弱和今年第一季有所增强之后，全球经济正在放缓。

将于本周公布的中国、欧元区和美国采购经理人指数(PMI)初值预计略高于4月，但不足以驱散人们对于黯淡前景的担忧。研究机构Markit的PMI数据定于5月23日公布。

“我们认为第二或第三季增长不会进一步加速，可能不会超过第一季的水平，”Capital Economics的资深全球经济学家Andrew Kenningham表示。

Capital Economics估计第一季全球经济增长环比年率是2.9%，预计今年全球经济仅增长3%，与2012年差不多。

摩根大通的全球总体产出指数显示，4月份全球经济活动放缓。4月该指数从3月的53.0降至51.9，尽管近四年来一直保持在50的荣衰分水岭上方。

**经济表现不一**

PMI数据或将显示全球各经济体表现的差距逐渐拉大：欧元区恐将陷入持续衰退，美国经济复苏可能受到财政紧缩的掣肘，而中国经济增长可能放慢。

美国经济数据将令围绕美联储何时放慢每个月850亿美元购债速度的争论益发激烈。

“美国4月制造业PMI初值大幅下滑，表明行业扩张速度降至六个月以来最慢，”Markit首席分析师Chris Williamson说。

美国东部工业较发达的州近期发布的其他工厂活动数据也说明行业放缓，尽管一周初请失业金人数显示就业市场转强。

美联储周三将发布上次政策会议的记录，外界将会仔细研读，以寻找联储官员对于经济前景以及维持刺激政策必要性的看法。

“公债市场的反应意味着，投资者越来越相信，美国经济重新增长的趋势可以持续，”Standard Life Investments全球主题投资策略师Frances Hudson说。

美国指标30年期公债收益率已从5月初的2.83%升至3.16%左右。

美国、欧元区与中国的PMI数据图表：(link.reuters.com/vat64t)

全球服务业PMI图表：(link.reuters.com/vys73t)

**欧洲央行降息预期**

在欧洲，若5月PMI数据再度疲弱，则将加剧市场对欧洲央行下一步行动的揣测，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，如果经济前景恶化，央行将准备降息。

4月PMI数据的疲弱是欧洲央行5月会议降息的主要原因之一。

欧洲央行正在考虑将存款利率降至负值，以鼓励银行放贷。

英国央行亦将公布现任总裁金恩领导下的上次政策会议记录。记录料显示，在近期一系列的乐观数据公布后，决策者对英国经济前景可能变得更有信心了。

英国4月消费者物价指数(CPI)定于周二出炉，数据料显示英镑走强及油价下滑帮助年通胀率维持下滑态势。(完)

(编译 张涛/徐文焰/侯向明; 审校 郑茵/张荻)

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