５月是全球股市的新转折？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年以来,大家预期股市表现会优于债市,风险性资产的表现将远远优于避险性资产,这个情况在五月三日的全球股市几乎是完全解放出来了。

美国公布四月非农业就业人口远优于预期,失业率也跌至七.五%的新低,美国道琼指数一口气冲过一五○○○点的重要关卡,进一步写下历史的新里程碑,盘中创下一五○○九.五九点的最高纪录。美国四大指数中,标准普尔五○○也写下一六一八.四六点的历史新纪录,而那斯达克及费城半导体指数,虽然无力挑战二○○○年创下的历史高点,但也是十三年来的新高纪录。

**美、欧股市频创新高,日本突破二十年困境**

从金融海啸造成美股崩盘式暴跌以来,美国股市今年已进入第五年的上涨;而且,今年以来涨幅又远远超过去年一整年的涨幅。例如,道琼工业指数五月三日收盘一四九七三.九六点,今年道琼工业指数从一三一○四.一四点起涨,涨幅高达一四.二七%,这比起去年一整年上涨七.二八%,足足又多涨了一倍。而标准普尔五○○,今年以来也拉出一三.二%的涨幅,那斯达克指数上扬一一.九%,费城半导体指数更是大涨一七.四%,表现高居四大指数之冠。

除了经济数据表现渐入佳境的美国股市,频频写下历史天价之外,经济数据表现不佳的欧洲股市也搭上美股大涨的列车。五月三日德国股市大涨一六○.五八点,再度写下八一二二.二九点的今年最高价,而且,很快就能超越金融海啸前创下的八一三五.五三点的历史高价,成为继道琼工业指数创历史新高的代表国家。

除了德国股市领衔大涨外,欧洲的瑞士股市今年以来大涨一六.七八%,表现最是出类拔萃,瑞士股市也写下七九六七.七八点的今年最高点。另外是法国股市,也以三九一四.五一点写下今年最高纪录,今年以来也累积了八.一二%的涨幅。欧元区之外的英国股市,也写下六五四一.六九点新高点,今年也有机会挑战海啸前的六七五四.三点的高点。

马总统告诉大家说,台湾经济表现不好是受到欧债影响,台湾股市量缩也是欧债危机的冲击。如果从股市来看,欧洲股市丝毫没有受到欧债危机的影响,除了德、法、英、瑞士频频创高点之外,沦为欧猪国家的义大利、西班牙股市今年以来都上涨四.六%,希腊股市也上涨八.二四%,最厉害的是爱尔兰股市,今年涨了一六%,表现比台股更出色。

过去十几年来,全世界热钱都往新兴市场流动的现象,今年出现极大的变化,美国、德国、法国、瑞士,甚至是亚洲的日本股市表现都十分惊人,特别是日本股市。

过去二十几年来,日本股市一蹶不振,随着泡沫吹破,资产价值跌翻天,日本股市每年的表现几乎都敬陪末座;但从安倍上台起,日本股市几乎是彻底大变脸。日本股市从去年十一月十四日,前民主党首相野田佳彦宣布国会重新改选起,那时日经指数只有八六六四.七三点,没想到随着安倍大胆让日圆贬值,日经指数一口气涨到四月二十六日的一三九八三.八七点,安倍上台以来,日经指数大涨六一.三九%,而今年以来,日经指数大涨三二.七四%,表现高居全球之冠。

日本股市今年渐入佳境,完全是政策与人气堆出来的大行情,最简单来形容叫「量价齐扬」。去年日股人气最低迷时,在二○一二年的六月,成交量只有二五一○亿美元,即使是在七至九月的第三季,每月成交值也都只有二五○○亿美元上下;但是十月之后,日股成交量推进到二九○○亿美元,十二月更达三一五六亿美元。

今年以来,日本股市成交量显着上升,一月达四二九六.三二亿美元,二月达四七○六.六五亿美元,三月一举超越五千亿美元关卡,日股出现多年来从来没有过的大量,随着人气回笼,日股频频上涨,也让所有经济指标都跟着转好。

日本三月家庭支出成长五.二%,是连续三个月上扬,三月工业生产成长○.二%,也是连续四个月的上扬,而失业率更是连七降,降到○八年一一月以来新低。更值得一提的是,日本三月新屋开工成长七.三%,这也是连续第七个月上扬。安倍挥舞指挥棒,几乎让困死二十年的日本经济获得重生。

**热钱转换市场及标的,金砖四国风光不再**

这些经济先进国家股市强力上涨,反而是二○○○年以来红透半边天的金砖四国,今年股市的表现都欲振乏力。例如,俄罗斯股市去年底以一五二六.九八点封关,五月三日收盘是一四二九.八六点,今年以来仍下跌六.三六%。巴西股市去年收盘是六○九五二.○八点,现在是五五四八八.○八点,今年以来下跌八.九六%,表现在全球敬陪末座。

另外,金砖四国最具代表性的中国股市仍然在低档盘旋,去年上证在一九四九.四六点止跌,涨到二四四四.八○点折返,如今在二二○五.五点,今年以来仍下跌二.八二%,只有印度股市今年小涨○.七六%,金砖四国是最具号召力的新兴市场,但今年股市表现都相对黯淡。

但热钱仍未完全撤离新兴市场,只是方向改变罢了,例如,今年拉丁美洲市场重心不在巴西,却跑到委内瑞拉、墨西哥与阿根廷;这其中,墨西哥是去年表现最抢眼的市场,墨国股市在二月写下四六○七五.○四点之后开始回档,取而代之的是阿根廷。阿根廷股市去年最低只有二一一八.○七点,但去年底从二八五四.二九点急速冲高,五月三日写下三九一六.六六点的高点,成为拉丁美洲表现最抢眼的市场。当然,拉丁美洲一直居高不下的股市是委内瑞拉,委国股市从○八年的三二九五一点起涨,现在涨到六七七八二三.八八点,堪称是全球股市的奇葩。

欧洲新兴市场的焦点不在俄罗斯,代之而起的是土耳其。土国股市在去年初进入牛市,指数从四八八一二.四点起涨,如今涨到八九九八六.七三点,令人咋舌的价位。另外,过去中亚市场的核心是印度,但今年重心移转到中东国家。例如:过去几年泡沫化严重的杜拜股市,突然从一二九七.五一点大涨到二一三六.六七点,股价大涨六四.七%,也象征杜拜已从泡沫打击中逐渐爬起来。

**今年以来,成熟市场股市表现优于新兴市场**

另一个阿布达比股市也有出色表现。去年阿布达比股市从二二九二.二三点大涨到三三○九.四三点,涨幅也有四四.三八%。科威特股市则从五六一八.六五点大涨到七五六六.六九点,涨幅也超过三三%,这些受到压抑的中东股市,在油价缓步下跌中,股价却走出一片天,显然是资金的因素。

至于亚洲最大的巨人中国,上证股市仍在盘整,深圳因为有B股转H股题材,表现比上海强劲,不过,「习李」上台反贪反奢华,加上新「国五条」打房力道加重,中国经济明显降温,股市恐怕要盘旋一阵子。

取代中国股市最耀眼的市场在东协国家,今年亚洲股市除了日本以外,菲律宾、印尼表现最出色。菲律宾股市在五月三日续创七二三○.四○点的新高,今年以来强力上涨二四.六五%。而印尼股市强力大涨急冲到五○六二.六七三点,但最近两月出现大跌走势,指数收在四九二五.四八点,今年以来仍有一四.一%的涨幅。

东协股市从○八年起涨,像印尼与菲律宾股市涨幅都超过三○○%,频创历史天价,泰国股市也写下一九九四年以来最高价纪录;只有马来西亚因为国会改选,执政党面临变天考验,今年股市只能盘旋游走。东协市场从○八年起大放异彩,不论是经济成长表现或股市的表现,都是亚洲最耀眼的市场,只不过基期已高。最近印尼、泰国、马来西亚股市开始回档,资金是不是转向?值得特别留意。

总结来看,二○一三年以来,成熟市场的股市,整体表现优于新兴市场。今年美国、德国、法国、英国、瑞士及亚洲的日本,表现都可圈可点。反之,十几年来一直表现十分突出的金砖四国,今年股价表现相对黯淡。其次是全世界热钱快速转换市场及标的,例如,从中国转往东协市场,从印度转向中东小国,从俄罗斯转到土耳其,从巴西转换成墨西哥,再换到阿根廷。热钱所到之处,会创造十分大的涨幅。

三是资金从原物料市场转战股市的趋势十分明朗,最近金价大跌,白金、黄金、白银都联袂下跌,可以看出避险资产不再是宠儿。而中国不再是廉价生产基地,也使得镍、铜、锌、铝、铅等工业生产原物料价格急挫。

不过股市疾驶,总有到顶的时候,最近「五月离场」之说:「Sell In May And Walk Away !」又甚嚣尘上。︽Stock Trader's Almanac︾(股票操盘手年监)深入统计,从一九五○年到二○一一年,过去六十一年的美国股市历史中,发现有趣的结论:在每年五到十月这段期间,美股回报率平均只有○.三%,但十一月到四月这段期间回报率却达七.五%。这份杂志又统计金融海啸过后的美股,发现从一○年到一二年的三年期间,五月到十月的回报率分别是负○.三一%,负八.一%及一%;但是在十一月到四月的投资回报率,则分别达一五.二%、一一.五%及一三.五%,显然从十一月进场,五月退场成功机率相对较大。

**美股仍是马首是瞻的最重要指标**

美国股市在五月三日正式挑战一五○○○点,又将美股带进了一个全新的里程碑。○八年的金融海啸,迫使联准会主席柏南克祭出量化宽松货币政策,股市从○九年起涨,道琼从六四六九.九五点拉升到一五○○九.五九点,美国道琼指数已大涨八五三九.六四点,涨幅高达一三二%。标准普尔五○○则从六六六.七九涨到一六一八.四六点,涨幅也达一四二.七二%。美股强力大涨创造的财富效应,是美国实体经济谷底翻升的重要助力。

除了道琼及标准普尔五○○外,美国其他指数也很惊人。例如,美国科技股前一百大企业组成的那斯达克一百,涨到二九五二.二二点,频创历史新高;美国BTK生技分类指数,在金融海啸后从五○七.九五大涨到一九七六.五五点,涨幅高达八九%,国内年初兴起一波生技股狂热,显然与此有关;费城生技指数从一二八.○四大涨到二七四.一五点,同样很惊人。

美国连涨了五年,累积的涨幅很大,随着失业率逐渐下降,美国量化宽松货币逐渐退场的热浪会愈来愈大。届时利率若反转向上,美元走高,全世界热钱到底往哪个方向走,这恐怕是全球投资家下一个重要课题。

今年黄金带领的原物料行情,初见到反转向下的走空局面,股市的多头仍然日正当中,这一波成熟国家股市的强力上涨,美股仍为马首是瞻的最重要指标,美国股市要把全球股市带向哪里?五月很可能是历史的重要转折。

另外来看,若说美股是最高基期市场,目前只有○七年天价三分之一的中国股市,无疑是全球相对最低基期的市场。美股继续向上拉升,也意味了上证在二○○○点左右应是大底的位置,最坏的情况是不涨,至少意味着下档空间应十分有限了。

至于台湾,自己用证所税卡死自己,在全球股市大涨创造财富效应,拉抬实体经济,台湾却因为消费萎缩拉低国内生产毛额(GDP),这是标准「自作虐不可活」的经济形态。台湾在全球股市奔驰下,自己走到浇满油漆的墙角。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 张喜良)

