５月是全球股市的新转折？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年以来，大家预期股市表现会优于债市，风险性资产的表现将远远优于避险性资产，这个情况在五月三日的全球股市几乎是完全解放出来了。

美国公布四月非农业就业人口远优于预期，失业率也跌至七．五％的新低，美国道琼指数一口气冲过一五○○○点的重要关卡，进一步写下历史的新里程碑，盘中创下一五○○九．五九点的最高纪录。美国四大指数中，标准普尔五○○也写下一六一八．四六点的历史新纪录，而那斯达克及费城半导体指数，虽然无力挑战二○○○年创下的历史高点，但也是十三年来的新高纪录。

**美、欧股市频创新高，日本突破二十年困境**

从金融海啸造成美股崩盘式暴跌以来，美国股市今年已进入第五年的上涨；而且，今年以来涨幅又远远超过去年一整年的涨幅。例如，道琼工业指数五月三日收盘一四九七三．九六点，今年道琼工业指数从一三一○四．一四点起涨，涨幅高达一四．二七％，这比起去年一整年上涨七．二八％，足足又多涨了一倍。而标准普尔五○○，今年以来也拉出一三．二％的涨幅，那斯达克指数上扬一一．九％，费城半导体指数更是大涨一七．四％，表现高居四大指数之冠。

除了经济数据表现渐入佳境的美国股市，频频写下历史天价之外，经济数据表现不佳的欧洲股市也搭上美股大涨的列车。五月三日德国股市大涨一六○．五八点，再度写下八一二二．二九点的今年最高价，而且，很快就能超越金融海啸前创下的八一三五．五三点的历史高价，成为继道琼工业指数创历史新高的代表国家。

除了德国股市领衔大涨外，欧洲的瑞士股市今年以来大涨一六．七八％，表现最是出类拔萃，瑞士股市也写下七九六七．七八点的今年最高点。另外是法国股市，也以三九一四．五一点写下今年最高纪录，今年以来也累积了八．一二％的涨幅。欧元区之外的英国股市，也写下六五四一．六九点新高点，今年也有机会挑战海啸前的六七五四．三点的高点。

马总统告诉大家说，台湾经济表现不好是受到欧债影响，台湾股市量缩也是欧债危机的冲击。如果从股市来看，欧洲股市丝毫没有受到欧债危机的影响，除了德、法、英、瑞士频频创高点之外，沦为欧猪国家的义大利、西班牙股市今年以来都上涨四．六％，希腊股市也上涨八．二四％，最厉害的是爱尔兰股市，今年涨了一六％，表现比台股更出色。

过去十几年来，全世界热钱都往新兴市场流动的现象，今年出现极大的变化，美国、德国、法国、瑞士，甚至是亚洲的日本股市表现都十分惊人，特别是日本股市。

过去二十几年来，日本股市一蹶不振，随着泡沫吹破，资产价值跌翻天，日本股市每年的表现几乎都敬陪末座；但从安倍上台起，日本股市几乎是彻底大变脸。日本股市从去年十一月十四日，前民主党首相野田佳彦宣布国会重新改选起，那时日经指数只有八六六四．七三点，没想到随着安倍大胆让日圆贬值，日经指数一口气涨到四月二十六日的一三九八三．八七点，安倍上台以来，日经指数大涨六一．三九％，而今年以来，日经指数大涨三二．七四％，表现高居全球之冠。

日本股市今年渐入佳境，完全是政策与人气堆出来的大行情，最简单来形容叫「量价齐扬」。去年日股人气最低迷时，在二○一二年的六月，成交量只有二五一○亿美元，即使是在七至九月的第三季，每月成交值也都只有二五○○亿美元上下；但是十月之后，日股成交量推进到二九○○亿美元，十二月更达三一五六亿美元。

今年以来，日本股市成交量显着上升，一月达四二九六．三二亿美元，二月达四七○六．六五亿美元，三月一举超越五千亿美元关卡，日股出现多年来从来没有过的大量，随着人气回笼，日股频频上涨，也让所有经济指标都跟着转好。

日本三月家庭支出成长五．二％，是连续三个月上扬，三月工业生产成长○．二％，也是连续四个月的上扬，而失业率更是连七降，降到○八年一一月以来新低。更值得一提的是，日本三月新屋开工成长七．三％，这也是连续第七个月上扬。安倍挥舞指挥棒，几乎让困死二十年的日本经济获得重生。

**热钱转换市场及标的，金砖四国风光不再**

这些经济先进国家股市强力上涨，反而是二○○○年以来红透半边天的金砖四国，今年股市的表现都欲振乏力。例如，俄罗斯股市去年底以一五二六．九八点封关，五月三日收盘是一四二九．八六点，今年以来仍下跌六．三六％。巴西股市去年收盘是六○九五二．○八点，现在是五五四八八．○八点，今年以来下跌八．九六％，表现在全球敬陪末座。

另外，金砖四国最具代表性的中国股市仍然在低档盘旋，去年上证在一九四九．四六点止跌，涨到二四四四．八○点折返，如今在二二○五．五点，今年以来仍下跌二．八二％，只有印度股市今年小涨○．七六％，金砖四国是最具号召力的新兴市场，但今年股市表现都相对黯淡。

但热钱仍未完全撤离新兴市场，只是方向改变罢了，例如，今年拉丁美洲市场重心不在巴西，却跑到委内瑞拉、墨西哥与阿根廷；这其中，墨西哥是去年表现最抢眼的市场，墨国股市在二月写下四六○七五．○四点之后开始回档，取而代之的是阿根廷。阿根廷股市去年最低只有二一一八．○七点，但去年底从二八五四．二九点急速冲高，五月三日写下三九一六．六六点的高点，成为拉丁美洲表现最抢眼的市场。当然，拉丁美洲一直居高不下的股市是委内瑞拉，委国股市从○八年的三二九五一点起涨，现在涨到六七七八二三．八八点，堪称是全球股市的奇葩。

欧洲新兴市场的焦点不在俄罗斯，代之而起的是土耳其。土国股市在去年初进入牛市，指数从四八八一二．四点起涨，如今涨到八九九八六．七三点，令人咋舌的价位。另外，过去中亚市场的核心是印度，但今年重心移转到中东国家。例如：过去几年泡沫化严重的杜拜股市，突然从一二九七．五一点大涨到二一三六．六七点，股价大涨六四．七％，也象征杜拜已从泡沫打击中逐渐爬起来。

**今年以来，成熟市场股市表现优于新兴市场**

另一个阿布达比股市也有出色表现。去年阿布达比股市从二二九二．二三点大涨到三三○九．四三点，涨幅也有四四．三八％。科威特股市则从五六一八．六五点大涨到七五六六．六九点，涨幅也超过三三％，这些受到压抑的中东股市，在油价缓步下跌中，股价却走出一片天，显然是资金的因素。

至于亚洲最大的巨人中国，上证股市仍在盘整，深圳因为有Ｂ股转Ｈ股题材，表现比上海强劲，不过，「习李」上台反贪反奢华，加上新「国五条」打房力道加重，中国经济明显降温，股市恐怕要盘旋一阵子。

取代中国股市最耀眼的市场在东协国家，今年亚洲股市除了日本以外，菲律宾、印尼表现最出色。菲律宾股市在五月三日续创七二三○．四○点的新高，今年以来强力上涨二四．六五％。而印尼股市强力大涨急冲到五○六二．六七三点，但最近两月出现大跌走势，指数收在四九二五．四八点，今年以来仍有一四．一％的涨幅。

东协股市从○八年起涨，像印尼与菲律宾股市涨幅都超过三○○％，频创历史天价，泰国股市也写下一九九四年以来最高价纪录；只有马来西亚因为国会改选，执政党面临变天考验，今年股市只能盘旋游走。东协市场从○八年起大放异彩，不论是经济成长表现或股市的表现，都是亚洲最耀眼的市场，只不过基期已高。最近印尼、泰国、马来西亚股市开始回档，资金是不是转向？值得特别留意。

总结来看，二○一三年以来，成熟市场的股市，整体表现优于新兴市场。今年美国、德国、法国、英国、瑞士及亚洲的日本，表现都可圈可点。反之，十几年来一直表现十分突出的金砖四国，今年股价表现相对黯淡。其次是全世界热钱快速转换市场及标的，例如，从中国转往东协市场，从印度转向中东小国，从俄罗斯转到土耳其，从巴西转换成墨西哥，再换到阿根廷。热钱所到之处，会创造十分大的涨幅。

三是资金从原物料市场转战股市的趋势十分明朗，最近金价大跌，白金、黄金、白银都联袂下跌，可以看出避险资产不再是宠儿。而中国不再是廉价生产基地，也使得镍、铜、锌、铝、铅等工业生产原物料价格急挫。

不过股市疾驶，总有到顶的时候，最近「五月离场」之说：「Sell In May And Walk Away !」又甚嚣尘上。︽Stock Trader's Almanac︾（股票操盘手年监）深入统计，从一九五○年到二○一一年，过去六十一年的美国股市历史中，发现有趣的结论：在每年五到十月这段期间，美股回报率平均只有○．三％，但十一月到四月这段期间回报率却达七．五％。这份杂志又统计金融海啸过后的美股，发现从一○年到一二年的三年期间，五月到十月的回报率分别是负○．三一％，负八．一％及一％；但是在十一月到四月的投资回报率，则分别达一五．二％、一一．五％及一三．五％，显然从十一月进场，五月退场成功机率相对较大。

**美股仍是马首是瞻的最重要指标**

美国股市在五月三日正式挑战一五○○○点，又将美股带进了一个全新的里程碑。○八年的金融海啸，迫使联准会主席柏南克祭出量化宽松货币政策，股市从○九年起涨，道琼从六四六九．九五点拉升到一五○○九．五九点，美国道琼指数已大涨八五三九．六四点，涨幅高达一三二％。标准普尔五○○则从六六六．七九涨到一六一八．四六点，涨幅也达一四二．七二％。美股强力大涨创造的财富效应，是美国实体经济谷底翻升的重要助力。

除了道琼及标准普尔五○○外，美国其他指数也很惊人。例如，美国科技股前一百大企业组成的那斯达克一百，涨到二九五二．二二点，频创历史新高；美国ＢＴＫ生技分类指数，在金融海啸后从五○七．九五大涨到一九七六．五五点，涨幅高达八九％，国内年初兴起一波生技股狂热，显然与此有关；费城生技指数从一二八．○四大涨到二七四．一五点，同样很惊人。

美国连涨了五年，累积的涨幅很大，随着失业率逐渐下降，美国量化宽松货币逐渐退场的热浪会愈来愈大。届时利率若反转向上，美元走高，全世界热钱到底往哪个方向走，这恐怕是全球投资家下一个重要课题。

今年黄金带领的原物料行情，初见到反转向下的走空局面，股市的多头仍然日正当中，这一波成熟国家股市的强力上涨，美股仍为马首是瞻的最重要指标，美国股市要把全球股市带向哪里？五月很可能是历史的重要转折。

另外来看，若说美股是最高基期市场，目前只有○七年天价三分之一的中国股市，无疑是全球相对最低基期的市场。美股继续向上拉升，也意味了上证在二○○○点左右应是大底的位置，最坏的情况是不涨，至少意味着下档空间应十分有限了。

至于台湾，自己用证所税卡死自己，在全球股市大涨创造财富效应，拉抬实体经济，台湾却因为消费萎缩拉低国内生产毛额（ＧＤＰ），这是标准「自作虐不可活」的经济形态。台湾在全球股市奔驰下，自己走到浇满油漆的墙角。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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