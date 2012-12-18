神秘主义和互联网夸大玛雅“末日论”预言

5月3日在墨西哥南部拍到的玛雅神殿遗址，路透12月7日得到这张照片。 REUTERS/Mauricio Marat/National Institute of Anthropology and History (INAH)/Handout

路透墨西哥奇钦伊查金字塔12月17日(记者 Gabriel Stargardter) - 一名美国学者的寥寥数语，一座摇摇欲坠的墨西哥纪念碑、人们对奇谈怪论的热爱，都让世人相信:世界或许将在本周灭亡。

2012年12月21日是跨越5,125年的玛雅长历的终止日。关于这天有各种版本的解读：世界末日、新时代的开始，或仅仅是召集聚会的一个由头。

成千上万的“新时代”神秘主义者、精神追求探险家和商人正汇聚在墨西哥南部和危地马拉的古代玛雅人遗址，希望体验2012年12月21日会发生什么。

46岁的美国人Michael DiMartino表示：“没人知道那之后是什么样子。”他在尤卡坦半岛奇钦伊查金字塔玛雅神庙组织12月21日的庆祝活动。

DiMartino表示，即将终结的不是世界，而是“我们感知世界的方式”。他宣称他为2012追随者在“归零地”举行的活动将“把各种观点整合成一种关于人类新的存在方式积极转变、进化和合作的统一想法。”

从学术猜测以及伴随世界各大宗教而来的存在性焦虑，2012现象一直被好莱坞电影、电脑游戏以及互联网上的末世论者夸大化。

俄罗斯一座监狱的囚犯因相信末日学说而集体显现精神病症状，一个中国男人为末日打造救生装置，不明飞行物(UFO)的爱好者在法国一山村寻求外星人庇护。随着12月21日的临近，这些都是最近几天涌现出的相关报道。

一名生活在澳大利亚墨尔本的新西兰人Robert Bast撰写了一本名为《活过2012》(Survive 2012)的书，主要内容是关于如何应对2012年可能发生的各种灾难。他认为玛雅人或许已经发出警告。

现年47岁的Bast表示：“在我看来，最有可能的是太阳风暴，但这不会立马置你于死地。这种灾难更可能是一种长期灾难。”他指出，流感或许会袭击地球。

他说：“我觉得地球并不像我们想象的那么安全。最近几代人已经过的太舒适了。”

根据玛雅人长历法(Long Count calendar)，2012年12月21日是第13个巴克顿的最后一天(13个巴克顿周期标志着一个“世界纪元”)，第14个巴克顿的开始。

如果不是一位名叫的玛雅问题年轻专家在上世纪60年代撰文称，依据古代玛雅文化，2012年12月21日可能意味着人类毁灭的世界末日，玛雅人长历法中的这一划分可能只不过是学者们争论的研究课题而已。

从此之后，2012年末日论调开始甚嚣尘上。

迈克尔·科是一位广受尊重的玛雅问题专家，他的上述论调发表于1966年，当时正是冷战的巅峰，引发世界未来或被核武器摧毁的担忧。

记者无法联络到科本人对本文发表评论，但他的朋友及认识他的学者同仁坚持说，当科写这一论文时，本意绝不是给末日预言带来灵感。

堪萨斯大学玛雅问题人类学家John Hoopes表示，推动2012末日论传播的最大推手是互联网。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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